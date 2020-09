annonse

Fredag kveld publiserer nyehtsbyrået NTB nyheten om at én av de tre mindreårige personene som er siktet for knivstikkingen på Bogerud i Oslo torsdag kveld, er varetektsfengslet i en uke med brev- og besøksforbud.

Men NTB skriver ingenting om identiteten eller den etniske opprinnelsen til den antatte gjerningspersonen.

To andre er siktet og fremstilt for varetektsfengsling, men kjennelsen for de to andre er ikke klar. Alle tre er siktet for grov kroppsskade.

En 16 år gammel gutt ble torsdag kveld hogd i ansiktet med en stor knivlignende gjenstand ved Bogerud T-banestasjon i Oslo. Det skal ha vært åtte personer personer var involvert i slagsmålet. Fredag opplyste politiet til VG at gutten som ble hogget med kniv i ansiktet er lettere skadd.