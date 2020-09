annonse

Steele-mappens hovedkilde ble etterforsket av FBI som en potensiell «trussel mot nasjonal sikkerhet» allerede i 2016. Likevel ble denne kilden hovedgrunnlaget for den hemmelige overvåkningen av Trumps kampanjemedarbeidere.

Den amerikanske statsadvokaten John Durham, som leder den pågående etterforskningen om opphavet til FBIs etterforskning av den påståtte sammensvergelsen mellom Russland og Trump-kampanjen, har kommet med oppsiktsvekkende nye avsløringer.

Gjennom hele 2017 og inn i 2018 kjørte Demokratene og amerikanske medier stort på den såkalte «Russiagate» og en angivelig skandale som innebærer samarbeid mellom Russland og Donald Trumps folk for at Trump skulle vinne valget i 2016. Trump sparket FBI-sjefen James Comey i 2017, og deretter ble Robert Mueller utpekt til spesialetterforsker for å komme til bunns i saken. Demokratene forventet seg saftige funn og riksrett som et resultat, men Mueller klarte ikke å finne noe som kunne brukes i en tiltale. Muellers rapport kom ut 18. april 2019.

Som reaksjon på disse etterforskningene og overvåkningen som ble igangsatt på forespørsel fra FBI i 2016, nedsatte justisministeren en «etterforskning av etterforskerne» i i april 2019 under ledelse av statsadvokat John Durham. Og det er den etterforskningen som nå går mot slutten.

Durham mener å kunne bevise at primærkilden for den nå diskrediterte mappen til den britiske eksspionen Christopher Steele, som ble brukt for å oppnå de nødvendige tillatelsene for å overvåke Trump-kampanje-rådgiveren, Carter Page, tidligere hadde blitt etterforsket av FBI som en mulig «trussel mot nasjonal sikkerhet».

FBI opplyste aldri FISA-domstolen om disse forholdene og brukte mappen som bevis i saken mot Page uansett.

(FISA [Foreign Intelligence Surveillance Act]-domstolen er rettsinstansen i USA som tar stilling til spørsmål knyttet til utenlandsk etterretning som opererer i USA. Den har makten til å gi amerikanske føderale rettshåndhevelse- og/eller etterretningsbyråer rettigheten til å overvåke mistenkte utenlandske spioner som oppholder seg i USA, eller amerikanske statsborgere som mistenkes for å jobbe for utenlandsk etterretning. Alt skjer bak lukkede dører.)

Russisk agent

Avsløringene ble offentliggjort torsdag kveld av den republikanske lederen til Senatets justiskomité, South Carolina-senator Lindsey Graham, som leder en granskning av opphavet til FBI-etterforskningen om den påståtte sammensvergelsen mellom Trump-kampanjen og Russland – kjent som Crossfire Hurricane.

Graham offentliggjorde et brev fra justisminister William Barr sammen med en uklassifisert FBI-oversikt over byråets kontraspionasje-etterforskning av Steeles hovedkilde mellom 2009 og 2011: Den USA-baserte russiske advokaten Igor Danchenko, som byrået mistenkte for å være en russisk agent. Crossfire Hurricane-teamet skal ha vært kjent med denne informasjonen allerede i desember 2016.

Steele brukte senere Danchenko som en troverdig kilde i den nå diskrediterte demokratisk-finansierte mappen som ble brukt av FBI for å oppnå de nødvendige FISA-overvåkningstillatelsene mot sentrale personer i Trump-kampanjen.

– Utrolig og fordømmende

Graham kaller denne nye informasjonen «den mest utrolige og fordømmende avsløringen som Senatets justiskomité til nå har avdekket,» og kom med krass kritikk av FBI under et intervju på Fox News torsdag:

– For det første var den viktigste kilden i Steele-mappen sannsynligvis en russisk agent. For det andre ble den primære underkilden mistenkt av FBI i 2009 for å være en russisk agent, som gjorde en kontraspionasjeetterforskning av vedkommende.

– FBI-etterforskningen avslørte at den primære underkilden ble mistenkt for å ha gitt informasjon til den russiske ambassaden og var i kontakt med kjente russiske etterretningsoffiserer. Vedkommende ga tilbud til personer knyttet til den innkommende Obama-administrasjonen om at all klassifisert informasjon de hadde kunne kjøpes.

– I tillegg ble det under denne etterforskningen avslørt at hovedkilden ved flere anledninger hadde spurt enkeltpersoner om et bestemt amerikansk militært fartøy. For det tredje viser informasjonen at FBI visste om den forrige etterforskningen av hovedkilden og kildens bånd til russiske etterretningstjenester i desember 2016.

– Ikke bare informerte FBI ikke FISA-domstolen om at hovedkilden sannsynligvis var en russisk agent, men de fortsatte å bruke Steele-mappen for å oppnå en overvåkningstillatelse mot Carter Page. De fortalte retten at hovedkilden var sannferdig og samarbeidsvillig. Spesielt unnlater de tre FISA-søknadene som ble innlevert av FBI etter desember 2016 å nevne den forrige etterforskningen mot den primære underkilden, sa Graham.







