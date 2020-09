annonse

Lørdag er det ugjenkallelig slutt: Etter ti år som Venstre-leder gir Trine Skei Grande (50) stafettpinnen videre. Nå skal hun vie kreftene til lokalpolitikk.

En dag skal hun sitte på en brygge i Lofoten, dyppe tærne i vannet, skue utover havet og se… null oljerigger. Vernet av Lofoten, Vesterålen og Senja er blant tingene den avtroppende partilederen gjerne trekker fram blant sine politiske seire.

– For meg handler politikk om å få til ting. Du kan gå ned med flagget til topps og si at du har vært prinsippfast og rank og klar, men så har du ikke påvirket noe i politikken eller folk sine liv, sier Grande.

Etter et tiår fylt av politiske strider, kontroverser og intriger skal hun nå vie sitt siste år på Stortinget til å kjempe for mer lokale saker, særlig for sin egen bydel Gamle Oslo. Og skrive bok.

– Jeg gleder meg til å være lokalpolitiker, sier hun.

Ingen «sjuende mor»

NTB møter den avtroppende partilederen på koronavis – på skjerm. Grande beveger seg helst ikke ute blant folk når smittetallene øker. I stedet sitter hun hjemme og finpusser på avskjedstalen til landsmøtet. Der er hovedbudskapet, ikke overraskende, at Venstre trengs mer enn noensinne. Særlig i klimapolitikken.

– Valget neste år blir et klimavalg, slår Grande fast.

Etter alle solemerker blir det kunnskapsminister Guri Melby som overtar som Venstre-leder. Selv mistet Grande piffen, som hun sier, på å lede troppene med Sveinung Rotevatn og Abid Raja som nestledere. 11. mars, dagen før Norge stengte ned, kastet hun kortene.

Ifølge analytikere er det ingen hemmelighet at Melby var Grandes favoritt, og at hun også gikk av som kunnskapsminister for at Melby skulle få skinne. Overfor NTB understreker Grande at hun ikke har drevet kampanje for noen av kandidatene.

– Guri var en av fire lederkandidater, og de andre hadde allerede fått posisjoner. Det var viktig å beholde talentet Guri i denne prosessen, sier hun. Samtidig lover hun arvtakeren ikke å bli noen «sjuende mor i huset» som blander seg inn i ledergjerningen.

Riktig med Frp-samarbeid

Selv er Grande den første Venstre-lederen siden 1972 som har fått partiet over sperregrensa i to stortingsvalg på rad. I 2018 tok hun Venstre inn i regjering, mot ønsket til en tredel av landsstyret. Det manglet ikke på advarsler mot å samarbeide med Frp, et samarbeid som endte med at Frp forlot regjeringen i januar.

Grande står på at valget var riktig.

– Jeg pleier å si at den som stemmer på ridderen i blankest rustning, dummer seg ut. For den ridderen har aldri vært i kamp. Hadde ikke vi vært villige til å samarbeide med Frp, hadde vi aldri fått vernet Lofoten og Vesterålen, slår hun fast og peker på at den rike norske partifloraen betyr samarbeid på kryss og tvers.

– I framtida må MDG kanskje samarbeide med Senterpartiet om rovdyrpolitikk, føyer hun til og ler hjertelig.

I dag sitter da også Venstre i den blågrønne regjeringen partiet alltid har drømt om, påpeker Grande. Hun tror sjansen for en fortsatt blågrønn regjering er stor dersom både Venstre og KrF krabber over sperregrensa på 4 prosent i valget neste år.

Advarer mot oljeoptimisme

På helgens landsmøte skal Venstre vedta et nytt prinsipprogram for første gang siden 2007. Blant tingene det ventes debatt om, er om partiet skal gå inn for norsk EU-medlemskap. Venstre blir i tilfelle den første partiet som tar en U-sving i saken. Også et forslag om å tillate aktiv dødshjelp og et forslag om å skrote all ny oljeleting ligger på bordet.

Grande antyder et venstrekonservativt nei i de to første sakene, men et ja i oljesaken.

– Min engstelse for Norge som nasjon er at vi investerer i olje- og gassprosjekter som ikke vil være lønnsomme. Den drømmen Norge har båret på om at Europa skal bruke gass i overgangen fra kull til fornybar, viser seg jo ikke å stemme. Gasseventyret kommer ikke til å skje, sier Grande.

– Som jeg sa på landskonferansen vår i fjor: Fossilalderen er forbi, Norge må slutte å lete etter ny olje.

Fakta om Trine Skei Grande (V)

* Født 2. oktober 1969 i Overhalla i Trøndelag. Bosatt i Oslo.

* Har studert sosialøkonomi, statsvitenskap og historie ved Universitetet i Trondheim (nå NTNU) og Universitetet i Oslo. Har blant annet jobbet som frilansjournalist, lærer og foreleser, samt vært generalsekretær i Norges Bygdeungdomslag og i Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner.

* Vararepresentant på Stortinget i 2001 og representant fra 2005.

* Valgt til partileder i Venstre i 2010 etter Lars Sponheim, som ga seg etter et elendig valgresultat høsten 2009. Ved neste stortingsvalg klarte partiet å sanke 5,2 prosent av stemmene, og stortingsgruppa økte fra to til ti representanter. I 2017 fikk partiet 4,4 prosent.

* Tok partiet inn i regjering med Høyre og Frp i januar 2018 og tok selv posten som kultur- og likestillingsminister. Ble kunnskapsminister i januar 2020.

* Kunngjorde 11. mars 2020 at hun trekker seg som statsråd og Venstre-leder, og heller ikke tar gjenvalg til Stortinget.