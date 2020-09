annonse

Odense kommune politianmelder imam Abu Bashar for psykisk vold.

– Det er relativt simpelt. Der er kun et sett regler vi skal følge, og det er ikke sharia, sier Odenses borgermester Peter Rahbæk Juel til BT.

Imam Abu Bashar er ansvarlig for en skilsmissekontrakt mellom et muslimsk ektepar. Den er skrevet etter sharialov, og i teksten fremgår det at kvinnen vil miste foreldreretten til barna om hun gifter seg igjen, samt at kvinnen må gi mannen penger for å oppnå skilsmisse.

Psykisk vold har en strafferamme på opptil tre års ubetinget fengsel i Danmark.

– Det bør være straffbart, hvis en imam undertrykker en kvinne med sharialovgivning. Derfor har Odense kommune anmeldt imamen til politiet, sier Odense borgermester, og legger til:

– Hvem skal avgjøre kvinnen forbryter seg imot familien ære? Det vil være den samme imamen.

BT avslørte at det eksisterer et religiøst råd i Odense hvor en imam er rådgiver ved skilsmisser. Etter det satte borgermesteren i Odense i gang en granskning for å avdekke eventuelle parallelle rettsinstanser.

– Selv om kontrakten ikke er rettslig bindende, sier det noe om, hvor voldsomt et psykisk press der kan være for å akseptere den. Det her er en wakeupcall, at kvinner sort på hvitt bliver undertrykt i 2020. Det skal straffes, hvis du spør meg, sier borgermesteren, og legger til:

– Det er relativt simpelt. Der er kun et sett regler vi skal følge, og det er ikke sharia. Dessuten får vi også sendt et klart signal til andre imamer, om forsøker seg på lignende praksis med å undertrykke kvinner: Det skal de slutte med, ellers kan de bli straffet.

BT avslutter med å informere om at det ikke har vært mulig at få en kommentar fra imam Abu Bashar.

