«Rapporten fra Senatets finanskomite konkluderer med at Hunter Bidens plass i styret i det ukrainske energiselskapet Burisma, var “uheldig og problematisk”.

Men det har Joe Bidens sønn allerede innrømmet, og sagt at han utøvde dårlig dømmekraft. President Trumps påstand om at Joe Biden brukte sin innflytelse som visepresident til å forsøke å få Ukrainas riksadvokat, Viktor Shokin, sparket fordi det ville være fordelaktig for Hunter Bidens arbeidgiver, ble tilbakevist i rapporten. Vestlige land sto sammen i kravet til ukrainske myndigheter om å fjerne Shokin fordi han ikke gjorde godt nok arbeid mot korrupsjon. Så da den amerikanske visepresidenten Joe Biden truet med å tilbakeholde lånegarantier til Ukraina om Shokin ikke ble fjernet, var han ikke alene om å fremsette et slikt krav.»

