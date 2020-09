annonse

Det er tøffe tider for oss som er glad i landet vårt, som tror på lov og orden, og lik lov for alle, en menneskerettslig selvsagt ting. Men tydeligvis ikke for Erna Solberg. Som tildels u-nasjonalt arbeider mot oss, sin egne landsmenn, som hun påstår er rasistiske.

Noe som uttrykkelig ble tilbakevist av Maria Zähler under tittelen «Vi har ikke valgt deg for å bli kalt hatefulle, Erna. Norge er faktisk toleransens høyborg.» Dessverre arbeider Erna for internasjonale fremmede konstellasjoner og det er mest deres politikk hun tar til brukelighet. Slike som EU og FN. Men aller verst og senest ved ensidig å true og å søke å kneble det norske folket fra å kunne ytre meninger om vitterlig hat og vold fra muslimene. En tiltatt definisjonsmakt som ingen norsk minister har hatt eller har, selv ikke en statsminister. Jeg mener statsministeren bør anmeldes formelt for forsøk på maktmisbruk. Jeg er ingen advokat, annet enn en folkets advokat.

For nylig lanserte hun en handlingsplan mot muslimhat. Med seg på podiet hadde hun den angivelige moderate muslimen Abid Raja, et «nydelig par» som slik hisset til folkelig protest. For deres plan er helt vanvittig ensidig, samt oss norske grovt diskriminerende, når den ikke også gjelder muslimsk virkelig hat og vold mot etniske nordmenn.

Feigt tar statsministeren parti for de fremmede som hun uten mandat fra folket har ønsket, kraftig subsidiert (med våre penger) ja ønsket velkommen. Over tid er Stortinget til-fusket og satt ut av spill og omgjort til kun parti-ledernes statister, uten en eneste sann folke-valgt representant. Helt tydelig og beviselig. Og Høyre, Arbeiderpartiet og riks-mediene er kommet ned på en og samme side. Resultatet har et klart navn, Demokratur.

Men politikerne og riksmediene vet all slik sannhet så utmerket godt, men de skjuler seg feigt i massen av fordelsfolk, for å si det enkelt og sant. Men husk den som tier samtykker, som det sies – og akkurat det gjør samtlige feigt og selvbeskyttende, nesten uten unntak. Ja, nevn meg noen som virkelig representer folket, som står opp mot den selvgode og forvokste statsmakten. Opprør og folke-støtte fra den knapt arbeidende, men godt lønnede statist-gruppen på Stortinget kan vi utelukke. Disse er som leie-soldater å betrakte. Eller som hunder, trofaste til dem som forer dem. Men som det også korrekt heter, og det må påminnes, heleren er ikke bedre enn stjeleren. Desto mer når dette samtidig er et viktig spørsmål om etikk og moral – som totalt glimrer med sitt fravær.

Slik er vårt fedreland blitt et «sykt» politisk korrekt ikke-demokratisk land, til et Demokratur, også kalt et diktatorisk Demokrati. Men uansett idag 24/9/20 fikk vi denne overskriften fra Document.no :Klimaomstillingsutvalgets rapport: Et nytt totalhavari for fornuften». Kronikken var skrevet av Kent Andersen som ikke var nådig. Han beskrev innstillingen som halleluja-absurd, presist slik som vi opplever det i klima-menigheten ellers. Altså, mye likt regjeringens ensidige plan mot frie ytringer, forklart ovenfor. Jeg vet snart ikke hva jeg skal si, men hetsen mot jøder, og nå økende også mot kristne (de er minoriteter de også) den tillates dårlig skjult og uforminsket fra ateist-ideologiens side. Sistnevnte er pr muslimsk definisjon som utro hunder å betrakte. Men det synes ateistene og globalistene bemerkelsesverdig å ha glemt når de fremmer islam-ideologien i sin iver for innvandring og et forandret nytt og multikulturelt verdens samfunn. Det synes urealistisk å tro at muslimene ønsker å bli ateister de også.

Nei, dette bærer galt avsted på alle fronter, også internasjonalt. De totalt urealistiske globalistene burde skamme seg. Aktivt og på forskjellige måter søker de å ødelegge vår fedrelandskjærlighet. Men vennligst forklar, i bytte med hva, Erna? Trenger ikke alle land glad enkel patriotisme, optimisme og stolt samhold innen sine lokal-samfunn? Alternativet er demonstrert vold og kaos. Selv diktatorene søker samfunns-lim. Putin ved å ta kristendommen inn igjen i grunnloven. Men etter Berlin-murens fall oppdaget verden at kommunismen hadde feilet. Det ble et stort problem for sosialistene, at deres nære fetter kommunismen kom i dårlig lys. Det gjaldt derfor raskt med ny påkledning og en forandret markedsføring…» Globalisme» ble raskt løsningen.

Men de fleste av disse fordels-søkerne beholdt sosialismen i sin bunn. Derfor kaller jeg dem enklest globalist-sosialister. Og EU og FN er full av akkurat denne tilpasnings-dyktige løgnaktige «sorten». Som altså Erna tar til sitt borgerlige frodige bryst? Hvorfor? Nei det vil hun ikke forklare, ei heller om våre reelle fordeler og ulemper under det sprikende nært falleferdig EU. For alt som går henne makt-politisk imot, det skjules på politiker-vis. En skamfull karriere-bransje.

Når jeg sterkt kritiserer Erna sier mange, taktisk, ikke gjør det fordi Jonas Gahr Støre er verre. Jeg er ikke sikker, de er iallfall like løgnaktige. Og uansett, den som fortjener ramsalt kritikk skal ikke spares. Sannheten skal frem uansett. For hva vet vi, Høyre og Ap fører jo den samme anti-norske politikken og pretender uenighet mest for syns skyld, et skuespill. Og dersom den tildekkede dype statsmakten (slik den nå har utviklet seg) virkelig utfordres, da kan de to partiene gå sammen i en storkoalisjon og folket er sjakk-matt, de små partiene likeså.

Nei, vi kan ikke brenne inne med sannhet og argumenter, det er det farligste. Da blir det ei heller nødvendig forandring i Norge. Men ting kan skje internasjonalt som dramatisk forandrer det store billedet; situasjonen er spent allerede mellom USA og Kina, hvor vi opplagt har grunn til å holde med våre allierte. Og Europa kan måtte beskytte seg selv ved å stoppe inntrenger-migrasjonen med påfølgende voldeligheter, kanskje kombinert med at EU går opp i limingen.

Faktisk den største faren jeg ser er at skurken Joe Biden vinner i USA.