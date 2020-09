annonse

I deler av Oslo øker antall tilfeller av hærverk, narkotikaomsetning og annet ungdomskriminalitet. Det bekymrer Fremskrittspartiet.

På bydelsutvalgsmøtet i Grorud torsdag 24. september kommer fremkom det at beboere føler seg utrygge grunnet ungdom som skaper truende situasjoner, i tillegg til generelt økt kriminalitet, på Kalbakken på den ytre østkanten i Oslo.

Bekymret

Adrian Smith-Stenberg, som representerer Frp i Grorud bydelsutvalg, er fortvilet, men ikke overrasket over situasjonen.

– Etter å ha levd nesten hele mitt liv på østkanten så har jeg sett dette komme. Man har erfaringer fra Sverige og hvordan det var der for flere år siden, som kan minne om hvordan det er i Oslo i dag. Dette er en av mange konsekvenser etter en liberal innvandringspolitikk over flere tiår. Vi må sette hardt mot hardt, slutte å romantisere gangsterkultur og få en stans på masseinnvandringen fra ikke-vestlige land, sier Smith-Stenberg til Resett.

Tilsvarende tilstander oppleves også flere andre steder i byen. Ved flere ungdomsskoler har man sett økt tilstedeværelse av ungdommer etter stengetid som driver med hærverk, narkotikaomsetning og andre kriminelle handlinger.

Svenske tilstander

Politiet ber innbyggere i Oslo om å øke anmeldelsesfrekvensen. Smith-Stenberg setter pris på oppfordringen.

– Det er forferdelig at det er kommet til disse tilstandene. Man har sett lignende i Sverige også, og det blir nok dessverre verre i Oslo så lenge man forsøker å skape et multikulturelt samfunn. Det er gledelig at politiet øker sin tilstedeværelse, og at de blant annet skal gjøre det på Romsås, der jeg selv har opplevd økt utrygghet den siste tiden, der ungdommer med ikke-vestlig bakgrunn er truende mot forbipasserende utenfor Romsås senter, avslutter Smith-Stenberg