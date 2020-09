annonse

Frps innvandringspolitiske talsmann, Jon Helgheim, tror ikke lenger på at det er et genuint ønske om å hjelpe flest mulig mennesker i nød.

– Etter å ha fulgt norsk innvandringspolitikk tett i 3 år, har jeg mistet troen på at det er et genuint ønske om å hjelpe flest mulig mennesker som ligger til grunn for politikken som flertallet fører, skriver Helgheim på Facebook.

Frp-politikeren trekker frem ordførere fra Arbeiderpartiet, som den siste tiden har uttalt at de vil ta i mot flere tusen flyktninger fra Moria-leiren i Hellas. Han sier i et intervju med Frp.no at Arbeiderpartiet driver et kynisk spill med mennesker.

– Det virker nesten som om disse Ap-ordførerne konkurrerer om å vise mest solidaritet og hente flest mulig fra Moria. Jeg mener dette er å drive et kynisk spill med mennesker. I dag sitter det faktisk allerede 1 713 flyktninger i Norge og venter på å bli bosatt i en kommune, sier Helgheim.

Vil ha 1000

Norge har bestemt å ta i mot 50 migranter fra den nedbrente Moria-leiren. Det skjedde etter at Erna Solberg og hennes regjering innførte et hastevedtak om å hente migrantene for to uker siden.

Men flere ordførere i Arbeiderpartiet mener det ikke er nok.

Arbeiderpartiets ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen, uttalte til TV 2 at Norge bør hente 1000 «flyktninger» fra Moria-leiren.

«Vi er et stort land og lite folk, og vi har kanskje mest penger i verden», skal han ha sagt til TV 2.

Beskyttelsesbehov

Helgheim mener Arbeiderpartiet ikke bryr seg om å hjelpe flest mulig i nærområdene, og at de lar seg påvirke av mediene som har viet stor oppmerksomhet til migrantene i Moria-leiren.

– Akkurat nå er Aps hilsen til flyktninger verden rundt at «er du ikke i nærheten av et TV-kamera, så kan du glemme vår solidaritet», uansett hva slags beskyttelsesbehov de måtte ha. Jeg synes det er trist at Aps offentlige oppvisning i solidaritet skal gå på bekostning av mennesker som faktisk trenger vår hjelp og beskyttelse, sier Helgheim til Frp.no.

Han legger til at Arbeiderpartiets politikk vil gjøre at reelle kvoteflyktninger vil lide.

– De vi henter fra Moria går på bekostning av faktiske kvoteflyktninger i reell nød som vi ikke henter. Mange flyktninger i nærområder til krig og konflikt må lide for at Arbeiderpartiets ordførere skal skinne her hjemme, avslutter han.