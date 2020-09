annonse

En av lederne av Generasjon Identitet , også kalt Identitærbevegelsen, østerrikske Martin Sellner , ville tilbringe en hyggelig kveld på museum med sin kone.

Men på en trikk ble han konfrontert av «fem-seks venstreorienterte ekstremister», sier Sellner selv ifølge nettstedet Die Tagesstimme .

Angriperne skal ha hatt på seg T-skjorter med ordene «161 street gang» (forkortelse for A NTI F aschistische A ction av posisjonen til den første bokstaven i alfabetet). Da Sellner og hans kone forsøkte å forlate trikken fulgte venstreekstremistene etter dem, og gikk til angrep.

Ifølge Sellner ble han trakassert, og måtte avverge flere slag. Han parerte angrepet med en venstre hook. Ifølge hans kone var tre personer aktive i angrepet, men Sellner forsvarte seg godt.

Three Antifa just attacked my husband while we were on the tram in Vienna. He fought off all three. 😎💪🏻 Try harder, losers!

— Brittany Sellner (@BrittPettibone) September 24, 2020