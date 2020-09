annonse

Som ventet ble Amy Coney Barrett lørdag kveld nominert som ny høyesterettsdommer av USAs president Donald Trump.

Under fremleggelsen av nominasjonen understreket USAs president Donald at dette var en av hans største og viktigste plikter som USAs president. Han viste til at dette var hans andre nominasjon. Han tok seg også tid til å minnes den avdøde høyesterettsdommeren Ruth Bader Ginsburg (87).

– Dette er min tredje nominasjon, og det er et veldig stolt øyeblikk. Vår nasjon har sørget for tapet av en sann amerikansk legende, Ginsburgs ettermæle vil inspirere amerikanere i mange år framover, sa Trump fra rosehagen.

Dermed vil det, om Trumps kandidat blir godkjent, bli et flertall av seks konservative dommere i USAs høyesterett, mot tre liberale.

Presidentens valg av Barrett som kandidat ses i USA på som en seier for konservative grupper, særlig abortmotstandere og tilhengere av den grunnlovsfestede retten til å bære våpen.

På den andre siden ser venstresieden ifølge Breitbart på Barrett som en farlig radikaler som vil dreie landet i en konservativ retning og utfordre milepæler som retten til selvbestemt abort og Obamacare.

Barett er 48 år gammel, katolikk og mor til syv barn, to av disse er adoptert fra Haiti.

Hun har siden 2017 ifølge NTB vært dommer i en føderal ankedomstol for USAs sjuende distrikt, som omfatter delstatene Illinois, Indiana og Wisconsin. Før det var hun jussprofessor på University of Notre Dame i Indiana, der hun også studerte.

Ifølge nyhetsbyrået NTB er Coney Barrett født i Louisiana og beskrives som en briljant jurist. Hun jobbet blant annet for den nå avdøde Antonin Scalia før han ble høyesterettsdommer. I likhet med Scalia er Coney Barrett en såkalt originalist, det vil si at hun mener at den amerikanske grunnloven fra 1788 må tolkes bokstavelig.

Hun er sterk abortmotstander og mener at dommere ikke skal være bundet av tidligere kjennelser, ifølge nettavisen Politico. Det kan få betydning for høyesterettsbeslutningen fra 1973, også kjent som «Roe vs. Wade», som fastslår kvinners rett til abort, og som er en torn i øyet på mange konservative i USA.

Ifølge flere analytikere skal Trump ha «spart» Coney Barrett ved tidligere utnevnelser nettopp for at hun skulle bli den som erstatter liberale Bader Ginsburg.