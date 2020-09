annonse

annonse

Flere tusen mennesker samlet seg på Trafalgar Square i London for å demonstrere mot de strenge «koronatiltakene» og nedstengingen av samfunnet.

Statsminister Boris Johnson har innført forbud mot å være samlet mer enn seks personer på private arrangementer. I forrige uke ble det også klart at tilskuere ikke ville slippe inn på fotballkamper dette året på grunn av koronaviruset.

Som følge av de strenge koronatiltakene har det i flere helger på rad har det vært store demonstrasjoner i London og i andre store byer verden rundt. Politiet har arrestert flere personer under demonstrasjonene for å ha «brutt smittevernsreglene».

annonse

Tusenvis

Lørdag samlet tusenvis av mennesker seg på Trafalgar Square og demonstrerte mot myndighetene. Ifølge The Guardian har sosiale medier bidratt til så mange har kunne organisert og møttes til demonstrasjon i hovedstaden.

Flere hadde plakater der de protesterte mot både ansiktsmasker og vaksiner.

99 prosent

Demonstrasjonene kommer en uke etter at amerikanske smittevernmyndigheter (CDC) kom med opplysninger på sine nettsider at personer i alderen 0-69 har over 99,5 prosent sjanse for å overleve koronaviruset om de er smittet.

De over 70 år har 94 prosent sjanse til å overleve.

.