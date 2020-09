annonse

annonse

Hendelsen skal ha skjedd i den Norske ambassaden i Saudi-Arabia i 2011, da Laila Makboul jobbet som pratikant.

Tre år senere varslet hun om ambassadør Carl Schiøtz Wibye til Utenriksdepartementet – for trakasserende oppførsel. Men ingenting skjedde. Samme år pensjonerte Wibye seg.

Så ble saken glemt, Laila Makboul ble forsker og dukket opp i Dagbladet der hun skrev innlegget «Undervurderer Sians voldspotensial». Det fikk hennes tidligere arbeidsgiver til å skrive om henne på Facebook. Der han begynte slik:

annonse

– Laila Makboul er en dyktig forsker, men også en ihuga islamist, og en sterk tilhenger av saudiarabernes intolerante og hatefulle islam.

Mens hennes foreldre var relativt liberale, valgte hun selv, i ung alder, å iføre seg en tettsittende hijab.

Les også: Tidligere ambassadør kaller Morgenbladet «en av de sterkeste forsvarerne av islamisme i den norske mediaverden»

Dette fikk den tidligere praktikanten Laila Makboul til å reagere sterkt overfor sin tidligere sjef, og skriver følgende på Facebook:

– I kjølvannet av BLM-protestene delte jeg noen personlige opplevelser av rasisme i Norge. Blant annet formidlet jeg erfaringer fra min tid som hospitant ved den norske ambassaden i Riyadh under tidligere ambassadør Carl S. Wibye. Fra første stund og som følge av min hijabbruk, ble jeg fortalt at jeg aldri skulle vært der og at jeg kun ble tolerert fordi det var lite han kunne gjøre siden jeg allerede var i Riyadh.

Av flere grunner har jeg lenge kviet meg for å publisere dette innlegget. I etterkant av reaksjoner jeg har fått på en… Publisert av Laila Makboul Søndag 20. september 2020

Les også: Hold den undertrykkende hijaben vekk fra bunad og norske tradisjoner

Brått blir den ni år gamle historien en sak for gammelmediene

annonse

Klassekampen skriver at ambassadøren i 2011 hadde lest CV-en hennes, ringt referansene. De hadde hatt en god tone på e-post. Men de hadde ikke sett hverandre. Da ble ble tonen forskjellig.

– Da jeg kom inn på kontoret, spurte han: Hvor kommer du fra?

Makboul sier at hun ble satt ut av det spørsmålet. Han visste jo at hun var norsk statsborger.

– Jeg fortalte at mine foreldre er opprinnelig fra Marokko, og jeg er født og oppvokst i Norge. Deretter spurte han om «det er normalt for dere marokkanere å gå med det du bærer på hodet»?

Det var hijaben ambassadøren reagerte på.

– Så sier han videre at «nå er du her, så det er ikke noe vi kan gjøre noe med. Men hadde du søkt om å jobbe her, så hadde jeg aldri ansatt deg.

Til klassekampen sier Carl Schiøtz Wibye at han er uenig i det meste, men hun har rett i at han likte ikke hijab på kontoret.

Les også: NRK elsker hijab til 17. mai

UD bekrefter overfor Vårt Land at de i 2014 fikk et varselet fra Laila Makboul, og de har nå bedt Makboul om unnskyldning.

– I forbindelse med at denne saken har kommet opp på nytt, har UD i en samtale med Laila Makboul tidligere i september beklaget at hennes påstander om trakassering ikke ble fulgt opp av UD i 2014, sier pressetalsperson i UD, Guri Solberg.

Hun sier videre at UD ser alvorlig på saken, og at de nå har besluttet at den skal granskes. På spørsmål fra Vårt land om granskning, svarer Wibye:

– Jeg vil kalle det en storm i et vannglass. For meg virker det helt absurd. Jeg tror de gjør det på grunn av dårlig samvittighet.

UD sier til Vårt Land at de ikke kan gå inn i personalsaker, men at de følger opp saken. Guri Solberg sier kommunikasjonen de har hatt med Makboul, har styrket deres arbeid mot diskriminering i utenrikstjenesten:

– Samtalen med Laila Makboul, hennes opplevelser og refleksjoner er viktige bidrag til departementets videre arbeid for å motvirke trakassering og diskriminering i utenrikstjenesten.