Professor ved OsloMet Lars Inge Terum stiller seg kritisk til aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakerne over 30 år.

Han deler Karin Andersen fra Sosialistisk Venstrepartis bekymring – aktivitetsplikt kan føre til innholdsløst tvangsarbeid og pisk mot folk som sliter.

– Saksfeltet er preget av sterke oppfatninger, men også av svakt kunnskapsgrunnlag. Er det grunn til å forvente at aktivitetsplikt for Robert på 53 år kan bli annerledes enn for Robin på 23 år, skriver han i Klassekampen.

I 2017 ble det innført aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakerne under 30 år, og nå vil regjeringen utvide det til å gjelde alle.

– Er så problemet at kommunene ikke i tilstrekkelig grad tilbyr sosialhjelpsmottakerne relevante aktiviteter, eller er det like mye en bekymring for at kommunene ikke er strenge nok med dem som mottar sosialhjelp?, spør Terum, og tilføyer:

– Interessant nok blir det i disse sammenhenger sagt lite om hva som skal skje om mottakeren ikke tar imot aktivitetstilbudet.

Professoren mener at sosialhjelpsmottakere bør bli møtt med forventninger om å delta. Uenigheten er, sier han, om deltakelsen bør være frivillig eller pliktig.

– Flere studier viser at stønadsmottakere har like stor arbeidsmotivasjon som andre. Det kan innvendes mot denne type studier at de primært måler tilslutningen til noen overordnede normer, og ikke fanger opp viljen til konkret å velge arbeid framfor stønad, skriver han, og legger til:

– Samtidig viser studier at de med «hull i CV-en» møter skepsis på arbeidsmarkedet og sliter med å få arbeid.

De over 30 år kan i større grad skal bli sendt fra tiltak til tiltak, uten at det er hensiktsmessig ut fra deres situasjon, sier han og mener at aktivitetsplikten kan bli en pisk mot de som sliter.

