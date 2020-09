annonse

USAs president Donald Trump har bestemt seg for at han vil ha Amy Coney Barrett (48) som den nye dommeren i Høyesterett.

En rekke republikanske politikere og amerikanske medier forventer at presidenten vil kunngjøre Barrett som sin kandidat lørdag, skriver både New York Times og Fox News.

Det er forventet at Trump vil forsøke å få godkjennelse av Barrett i senatet før valget i november.

Barrett skal ha vært i et møte med presidenten i Det hvite hus på onsdag, og der skal hun ifølge kilder ha gjort et så godt inntrykk at Trump bestemte seg for henne.

Det ble en ledig plass i høyesterett etter at Ruth Bader Ginsburg (87) døde forrige uke. Dette er den tredje dommerutnevnelsen til høyesterett fra Trump.