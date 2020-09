annonse

USAs president Donald Trump lover å erklære Ku Klux Klan og Antifa som terrororganisasjoner.

Dette vil han gjøre i forbindelse med en ny plattform for svarte amerikaner som skal gjøre det lettere for dem å kjøpe eget hus, få bedre bredbåndstilgang, og deretter gjennomføre økonomiske reformer som presidenten mener vil gi afroamerikanere tilgang på tre millioner nye arbeidsplasser, skriver New York Post.

Trumps plan som går under navnet «Platiniumplanen», vil bruke flere milliarder dollar av føderale midler på svarte samfunn. Han lover også å opprette en ny nasjonal høytidsdag, den 19. juni, for å feire at slaveriet tok slutt i USA.

I den nye økonomiske plattformen for svarte amerikanere, vil også presidenten erklære både Antifa og Ku Klux Klan som terrororganisasjoner, samt kategorisere lynsjing som nasjonal hatkriminalitet, melder Fox News.

Trump er for tiden på valgkampturné i Georgia og andre delstater med en stor andel svarte innbyggere.