USAs president møtt av titusener av entusiastiske tilhengere i Jacksonville, Florida.

Den såkalte vippestaten Florida regnes som en av statene Demokratenes presidentkandidat Joe Biden er nødt til å vinne for å slå Donald Trump i presidentvalget i november.

Ifølge nye meningsmålinger er det svært jevnt mellom de to kandidatene i staten der velgere av latinamerikansk opphav vil spille en viktig rolle.

Torsdag ankom Trump Jacksonville for å tale. Der ble nok en gang møtt av titusener av fans. Flere hadde ventet i timesvis for å høre presidenten tale. Han takket senere for den massive støtten på twitter.

På sosiale medier har mange lagt ut videoer fra folkemøtet som de etablerte mediene sjelden deler til sine lesere.

I flere av videoene ser vi et folkehav av mennesker og stor stemning og entusiasme for Trump.

President Trump is going to win Florida again. pic.twitter.com/p6soaDr57Q — The Columbia Bugle 🇺🇸 (@ColumbiaBugle) September 24, 2020

Joe Biden har også reist rundt på forskjellige arrangementer. Men han har aldri avholdt et folkemøte der flere tusen støttespillere har møtt opp.