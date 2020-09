annonse

Klasker sanksjoner på Kinas største databrikke-produsent.

Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), som er Kinas største produsent av databrikker, er satt på USAs sanksjonsliste.

SMIC stenges dermed ute fra å motta datakomponenter, programvare og annet utstyr fra amerikanske selskaper.

Kuttede forsyningslinjer er dårlig nytt for kinesisk mobil- og PC-industri, som er allerede i beit for databrikker etter at leveransene fra nabolandet Taiwan stanset opp i mai som følge av amerikanske sanksjoner.

Sanksjonene mot SMIC begrunnes med at selskapet angivelig har tette bånd til Folkets Frigjøringshær. Eksport er derfor en «uakseptabel risiko», mener USAs handelsdepartement i et rundskriv til relevante eksportbedrifter.

SMIC avviser både at de har bånd til Folkets Frigjøringshær og at de produserer for militær bruk eller militære brukere, skriver NTB.