Den nye Venstre-nestledere Abid Raja (44) takker partiet .

– Det har vært en lang og krevende reise til denne talerstolen. Tusen takk, Venstre, for alt dere har gjort for meg, sa Raja etter å ha blitt valgt som 2. nestleder på Venstres landsmøte ifølge NTB.

Kulturministeren kom samtidig med det som NTB karakteriserer som et «luftig løfte til kultursektoren.

– Jeg lover at så lenge Venstre er i regjering, skal vi gjøre alt vi kan for å hjelpe alle dere som står i en krevende situasjon. Vi skal lytte, lære og støtte dere, sa Raja, som framholdt at det til nå er satt av 1,6 milliarder kroner til koronatiltak for idrett, kultur og frivilligheten.