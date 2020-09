annonse

Venstresiden behandler eks-muslimer negativt, og det gjelder særlig Antirasistisk senter, mener Rødt-politiker.

– Jeg reagerte imidlertid også på hvordan Cemal Knudsen Yucel i Ex-Muslims of Norway ble besvart av Antirasistisk Senter under Debatten. Hans situasjon som eks-muslim fremsto uinteressant for lederen Rune Berglund Steen, skriver Rødt-politikeren Hedda Mulholland i Aftenposten.

Hun sier at det er ikke rart at eks-muslimer ser til høyre for støtte når venstresidens «beskyttere» av minoriteter svikter dem totalt.

– For mange på venstresiden sitter det «i ryggmargen» å være oppmerksom på hatpratet til ytre høyre. Og mennesker er sosiale flokkdyr. Sosial kontroll er naturlig for oss. Derfor må vi være ekstra oppmerksomme på hvordan det kan føre til urettferdig og skadelig behandling av individer og minoriteter.

Mulholland skriver at eks-muslimer har sterke negative følelser overfor politisk islam og negativ sosial kontroll. Og det må de få ytre, sier hun, og det av full hals om de ønsker.

– At Knudsen Yucel blir kalt «rasist» og «brun ryggslikker» av kritikere, og at leder for Senter for Sekulær Integrering (SSI) Shakeel Rehman blir omtalt som «klovn», «Sian-venn» og «husneger», er eksempler på negativ sosial kontroll, skriver Rødt-medlemmet, og legger til:

– Dette er grove eksempler for å belyse hva som er tonen overfor eks-muslimenes representanter i uformelle debattfora for venstresiden og i kommentarfelter hos kjente samfunnsaktører på venstresiden.

