annonse

annonse

Tordentale mot sharia på Facebook fra Danmarks Mette Fredriksen.

Danmarks statsminister Mette Fredriksen langer ut mot såkalte skilsmisse-kontrakter forfattet av visse danske imamer. En omstridt imam i Odense har krevd at kvinner måtte skrive under på kontroversielle skilsmissekontrakter.

I praksis gjør disse kontraktene kvinnene rettsløse. De vil miste foreldreretten til barna om hun gifter seg igjen, samt at kvinnen må gi mannen penger for å oppnå skilsmisse.

Tordentale

annonse

Mens vår statsminister Erna Solberg har brukt den siste uken til å lansere en handlingsplan mot muslimhat, tar Danmarks statsminister nå et nådeløst oppgjør med sharia.

«Sharia hører ikke hjemme i Danmark», skriver hun, før hun selv omtaler praksisen.

«Det er kvinneundertrykkende. Det er ikke dansk. Og det må aldri, aldri bli dansk».

«I regjeringen vil vi gjøre alt i vår makt for å stoppe dette. En imam bør ikke blande seg inn i skilsmisse i det hele tatt. Det er kun et valg som skal gjøres av de to personene som inngikk ekteskap på den tiden. Ingen andre. Dette bekrefter vår frykt for de udemokratiske tendenser som finnes i deler av Danmark.»