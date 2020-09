annonse

annonse

FiveThirtyEight.com hevder at Joe Biden knuser Donald Trump på meningsmålingene.

Det nærmer seg presidentvalg i USA, og flere sjekker meningsmålingene hyppigere enn tidligere. Før valget i 2016, som stod mellom Hillary Clinton og Donald Trump, viste de fleste meningsmålinger at Clinton kom til å knuse Trump på valgdagen.

Målingene gjorde flere skråsikker på at USA ville få sin første kvinnelige president, og stormagasinet Newsweek hadde allerede laget ferdig forsiden på sitt neste blad. Forsiden viste bilde av Hillary Clinton med påskriften «Madam President».

I Norge serverte de etablerte mediene målinger som viste 90 prosent sjanse for Clinton-seier på samme dag som valget ble holdt.

Blant annet brukte NRK FiveThirtyEight.com som en av sine hovedkilder for at Hillary Clinton mest sannsynlig ville vinne. Statskanalen hevdet nettstedet var drevet av en «anerkjent amerikansk statistiker».

«Ifølge FiveThirtyEight, nettssiden til den anerkjente amerikanske statistikeren Nate Silver, viser de siste meningsmålingene at Clintons ledelse har økt til 3, 5 prosentpoeng. Og at det dermed er 69 prosent sjanse for at hun vinner presidentvalget», skrev NRK dagen før presidentvalget i 2016.

Les også: TV 2 stemplet som «propaganda» etter påstand om at president Trump er rasist

Tror på Biden

Men NRK ga seg ikke der. Dagen etter viste de til en måling fra Reuters som hevdet at det var 90 prosent sjanse for Clinton-seier.

«Hillary Clinton har 90 prosent sjanse til å vinne presidentvalget i USA, ifølge en beregning gjort av Reuters og Ipsos», skrev NRK.

Målingene feilet totalt og FiveThirtyEight.com var en av de som mottok mest kritikk for å ha bommet fullstendig. Nå som det er kun seks uker igjen til valget har flere av de samme mediene tatt frem målingene til FiveThirtyEight.com. Igjen hevder de at Donald Trump har liten sjanse til å vinne valget.

Ifølge meningsmåleren er det 77 prosent sjanse for at Biden vinner. Donald Trump får kun 23 prosent.

Fulle hus

President Trump har de siste ukene startet valgkampen og har dratt smekkfulle hus på alle stedene han har besøkt på forskjellige steder i USA. Verre har det vært for Joe Biden, der kun et titalls personer har møtt opp for å høre han tale.

På sosiale medier er det derfor stor skepsis til meningmålingene.

– Akkurat som i 2016 indikerer meningsmålingene praktisk talt ingen sjanse for at president Trump blir gjenvalgt. Er meningsmålingene pålitelige, eller skjer det noe annet her?, spør Glenn Beck på Twitter.

Beck har tidligere jobbet som TV-anker for CNN og Fox News.

Just like in 2016, the polls indicate virtually no chance that President Trump gets re-elected. So are the polls trustworthy, or is there something else going on here? Fellow BlazeTV host @SteveDeaceShow joins me tonight to break it down. pic.twitter.com/LKYFNTJ8bu

— Glenn Beck (@glennbeck) September 24, 2020