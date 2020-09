annonse

En sjåfør kjørte inn i en mengde Trump-tilhengere i Yorba Linda, California, lørdag. Hendelsen skal ha skjedd på en parkeringsplass og flere skal ha blitt skadd.

Det brøt ut slosskamper da tilhengere av president Donald Trump arrangerte en motdemonstrasjon mot en Black Lives Matter-demonstrasjon, melder The Gateway Pundit.

Trump-tilhengere skal ha ropt «USA, USA, USA» mot Black Lives Matter-aktivistene som førte til slossing. En sjåfør skal deretter ha brukt bilen sin til å pløye seg gjennom mengden med Trump-supportere. Det skal ha vært en kvinne som kjørte bilen.

Moment of arrest pic.twitter.com/HtJyq1E7Y6 — Conservative South Africa (@Conservative_ZA) September 27, 2020

Ambulanse og politi ble tilkalt og kvinnen som kjørte bilen ble arrestert.

Minst to personer ble skadet og en mann blødde etter bilangrepet.

Someone ran their car through a crowd of Trump supporters. OC Sheriffs took the person into custody. Ambulances were dispatched, but I don't have information on injuries pic.twitter.com/EAWBSXS8R1 — Border Photog #blm (@desertborder) September 26, 2020

A car just drove through a crowd. The crowd then chased after the white sedan. This person was hurt. pic.twitter.com/0iAhWkcRnu — Brian Rokos (@Brian_Rokos) September 26, 2020