Utlendingen, som ifølge ham selv er pakistansk statsborger, banket på døra hos Politiets utlendingsenhet (PU) på Tøyen i Oslo 4. september 2020 og fortalte at han ønsket å søke asyl.

Den eneste legitimasjonen utlendingen kunne fremvise overfor norsk politi, var kun en dårlig kopi av et pakistansk pass. Han ble deretter transportert og innlosjert i Råde ankomstsenter i påvente av en formell asylregistrering.

Av ukjente årsaker for Resett, tok det nesten 14 dager før utlendingens asylregistrering ble nedtegnet, registret og signert hos PU. Han ble da gjort kjent med sine rettigheter og plikter som asylsøker i Norge.

Fingeravtrykksundersøkelsen hos PU avdekket at utlendingen tidligere, for flere år siden, hadde søkt om beskyttelse i Sverige. Der ble hans asylsøknad avslått, hvoretter han senere ble utvist fra Sverige.

Til tross for at utlendingen ifølge svensk lovgivning hadde plikt til å returnere til sitt opprinnelsesland, har han i ettertid fullstendig neglisjerte å etterkomme dette vedtaket.

Overfor norsk politi har han uttrykt at hans liv er i fare i Pakistan, samt at han ene og alene forlot Sverige i frykt for å bli returnert til Pakistan. Deretter reiste han videre ulovlig gjennom flere Schengenland, hvorpå han oppholdte seg en periode i Frankrike.

Fra Frankrike forsøkte han å reise videre til Storbritannia for å søke asyl der, men ble stoppet av fransk politi.

PU har planlagt i nærmeste fremtid å tilbakesende utlendingen til Sverige. I den anledning, har PU bedt Utlendingsdirektoratet (UDI) om å prioritere utlendingens asylsak, samt anmode Svenske myndigheter om tilbaketakelse av deres egen «asylsøker», relatert til Dublin III forordningen.

Unndragelsesfare

Norsk politi har gjort utlendingen kjent med at han relatert til regelverket vil bli uttransportert til Sverige så snart UDI har fattet og effektuert et vedtak.

Politiets representant fra PU i Oslo tingrett, begjærte derfor at utlendingen skulle interneres (innsettes) på Politiets utlendingsinternat inntil fire uker. Dette ble begrunnet med at utlendingen ikke skulle få muligheten til å forsvinne (rømme landet) før det åpenbart sannsynlige negative vedtaket fra UDI om tilbakesendelse til Sverige av denne grunnløse «asylsøkeren» var fattet.

Løslatt av Oslo tingrett

Den kvinnelige tingrettsdommeren valgte å løslate utlendingen.

Tingrettsdommeren begrunnet nærværende avgjørelse med følgende anmerkninger i rettsboken:

«Tvangsmidler, herunder internering, skal kun benyttes når det er tilstrekkelig grunn til det. Retten har i denne saken kommet til at det er tilstrekkelig med pålegg om bestemt oppholdssted eventuelt kombinert med meldeplikt. Selv om det er en unndragelsesfare basert på fremstiltes tidligere atferd, legger retten også vekt på utlendingens atferd etter ankomst til Norge. Retten viser til at utlendingen møtte hos politiet, og oppholdt seg ved Råde mottakssenter ved ankomst i Norge. Retten er ikke i tvil om at han er kjent med Dublin-systemet, men oppholdt seg likevel ved mottakssenteret og samarbeidet med politiet i tiden etter ankomst. Han ønsker asylsøknaden behandlet i Norge, men har hele tiden uttrykt at han vil samarbeide også ved uttransport til Sverige. Ut fra en konkret vurdering av unndragelsesfaren og hans atferd i Norge, anser retten at det er tilstrekkelig med andre tvangsmidler enn internering. Det følger av utlendingsloven § 105 første ledd bokstav b) at en utlending kan pålegges meldeplikt eller et bestemt oppholdssted ved unndragelsesfare. Retten finner at begge disse alternativene kan pålegges i dette tilfellet og overlater til politiet å treffe nærmere avgjørelse om dette. Ingen av disse alternativene, eller bruk av begge tiltakene, vil være et uforholdsmessig inngrep overfor fremstilte».

Oppsettende virkning

Politiets representant fra PU anket ovennevnte kjennelse til Borgarting lagmannsrett, og ba om at anken ble gitt oppsettende virkning (det vil si at den pågrepne må sitte innsatt/internert på Politiets utlendingsenhet inntil Borgarting lagmannsrett ar truffet sin endelige avgjørelse), noe tingrettsdommeren aksepterte.

Lagmannsrettens avgjørelse

Resett kontaktet Stab for kommunikasjon i PU, hvorpå kommunikasjonsrådgiver, Daniel Drageset, kunne meddele etter hvert via egen juridisk avdeling at Borgarting lagmannsrett hadde tatt til følge PU sin anke.

Dermed vil utlendingen fortsatt være innesperret på Politiets utlendingsenhet til han eventuelt er returnert til vårt naboland – Sverige.