Tar et knallhardt oppgjør med identitetspolitikken som herjer Vesten som en mare.

Morgenbladet har intervjuet forfatterne Helen Pluckrose og James Lindsay om deres nye bok boken Cynical theories. How activist Sholarship Made Everything about Race, Gender and Identity – and Why This Harms Everybody.

De to tar et knallhardt oppgjør med identitetspolitikken som herjer Vesten som en mare.

Identitetspolitikk og å være «woke» dreier seg om å være bevisst på det faktisk finnes «urettferdigheter i samfunnet, med spesielt fokus på rasisme». Ideologien bygger på at rasisme gjennomtrenger hele samfunnet og preger alle som har bakgrunn fra den hvite (unnskyld, melaninfattige) majoritetsbefolkningen.

Som en del av den identitetspolitiske vekkelsen opplever mange å miste jobbene sine eller å bli frosset ut av karrierenettverk og sosiale fellesskap på grunn av sine meninger, kjønn eller hudfarge.