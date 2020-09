annonse

Konvertitt til islam og lederen av den statsfinansierte tankesmien Minotenk, Linda Noor, advarer mot det hun selv gjør.

Noor advarerer mot å gi SIAN oppmerksomhet. Hun forteller om kunsten å ikke danse etter hatets pipe, og vil heller ha en langsiktig strategi for å imøtegå den trusselen SIAN representerer.

Minotenk ble etablert av venstrepolitiker Abid Raja, og mottok statsstøtte uten å søke. SIAN mottar ikke offentlige tilskudd.

– Hatgruppen SIAN lykkes stadig bedre i å sette agenda og få massivt med medieoppslag rundt sine antimuslimske markeringer, skriver hun i Dagsavisen, og legger til:

– Heftige motdemonstrasjoner, som har krysset grensen til vold flere ganger, bidrar til SIANs oppmerksomhet og rekruttering.

Hun stiller spørsmålet om hvordan en kan motarbeide SIAN, uten at de får oppmerksomhet.

– Siden begynnelsen av 2019 har SIAN nærmere 5000 omtaler i norske medier, og SIAN lykkes stadig i å iscenesette offentlige skinndebatter om ytringsfrihet, skriver hun, og tilføyer:

– Til og med NRK gjengir ukritisk SIANs egen beskrivelse av seg selv som «islamkritikere» i en faktaboks.

Leder av Minotenk sier at det er en strategi fra ytre høyre å gjennomføre blasfemiske og krenkende handlinger, for å fremprovosere reaksjoner fra muslimsk hold.

Isteden ser Noor for seg en strategi der man bygger opp samhold og styrke i befolkningen for å motstå tankegodset til SIAN. Hun mener også at ytre høyre har hatt en kraftig vekst i Europa, og det på grunn av angivelig muslimfiendtlige holdninger. Hun hevder videre at dette ikke reflekteres, hverken i mediedekning eller forskning.

