Mange reagerer på at politiet i London bruker vold mot de som protesterer mot strenge koronatiltak og nedstenging av samfunnet.

De siste helgene har det funnet sted store demonstrasjoner i Storbritannias hovedstad. Flere titalls tusen mennesker har samlet seg på Trafalgar Square og holdt fredelige demonstrasjoner mot koronanedsteningen de kaller et «tyranni».

Statsminister Boris Johnson og hans regjering har nylig innført nye strenge koronatiltak som innebærer forsamlingsforbud for å hindre spredning av koronaviruset.

Lørdag var det igjen store demonstrasjon på Trafalgar Square, og igjen gikk politiet til angrep på de som demonstrerte og arresterte mennesker for å «ikke holde avstand». London-politiets talsmann Ade Adelekan uttalte før demonstrasjonene at de ville slå hardt ned på de som brøt «smittevernsreglene».

If you're wondering why:

1) police grovel to a black criminal on the other side of the world,

2) BLM thugs are allowed to smash up Whitehall,

3) police go in like stormtroopers on peaceful protesters.

Ade Adelekan, Gold Commander at yesterday's Trafalgar Square protest. pic.twitter.com/VQK5Ro6BQu

— voltarol (@loratlov) September 27, 2020