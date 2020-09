annonse

Felles for islamske trossamfunn, om de enn kan være noe forskjellige, er at de bringer med seg den intolerante og totalitære blandingen av politisert ideologi og religion som islam i realiteten er. Det er umulig å unngå dette, i og med at det er slik islam er konstruert på et helt grunnleggende nivå.

Regjeringen, ved statsminister Erna Solberg og kulturminister Abid Raja, la denne uken frem en «handlingsplan mot muslimhat».

Som Maria Zähler skrev i en kommentar på Resett nylig er det bra at man ønsker å forhindre hat og slike holdninger generelt i samfunnet. Men denne handlingsplanen som regjeringen har lagt frem er totalt overdimensjonert og egentlig unødvendig i forhold til realitetene i det norske samfunnet.

For det første må man bekjempe denne type holdninger på generell basis, det gir liten mening å lage en spesiell handlingsplan knyttet til en bestemt ideologi/religion. For det andre – det folker kritisk til, er islam som ideologi og religion og alt som følger i kjølvannet, og den stadig større innflytelsen islam får i landet vårt. Dette dreier seg ikke «muslimhat» men logiske, faktabaserte og rasjonelle islam-kritiske holdninger.

Som Maria Zähler skrev, skorter det mye på selvinnsikten blant muslimer i Norge, og faktiske problemstillinger som islam skaper i landet vårt blir ikke redelig tatt opp verken av regjeringen, politikere flest, av «byråkratstanden» eller av hovedstrømsmediene.

Det er god grunn for både Solberg, Erna-Høyre og andre politiske partier, sammen med både hovedstrømsmediene og andre diverse samfunnsaktører, å ta inn over seg årsakene til at så mange er kritisk til islam. Dette styres ikke av «følelser» (som «hat»), slik Erna Solberg, Raja og dessverre alt for mange andre legger til grunn.

Hvorfor er så mange kritisk til islam?

Folk erfarer at de som underkaster seg islam (med andre ord ikke alle med opprinnelse fra muslimske land – som «kulturelle muslimer») generelt sett integrerer seg dårlig, vesentlig dårligere enn innvandrere med annen bakgrunn. Dette gjenspeiles i spørreundersøkelser, både i Norge og i andre europeiske land. I en meningsmåling i 2019 i regi av Institutt for samfunnsforskning, svarte 63% at den viktigste årsaken til dårlig integrering er at «mange innvandrere har en religion eller kultur som ikke passer i Norge». I samme undersøkelse svarte 52% at verdiene i islam ikke er forenlige med grunnleggende verdier i det norske samfunnet.

Hvorfor er det slik at innvandrere som underkaster seg islamske regler og doktriner blir dårligere integrert (eller for mange knapt i det hele tatt) sammenlignet med andre grupper av innvandrere?

Det er blant annet og ikke minst fordi islam utgjør et eget, separat verdifellesskap, «ummaen», som i praksis tar opp konkurransen med vårt norske og vestlige kristen-humanistiske verdifellesskap.

Det som skjer er at man innenfor det islamske fellesskapet, generasjon etter generasjon, fra småbarnsalder, blir indoktrinert med islamsk lære, verdier, tenkemåter, skikker og normer. Man har få muligheter til slippe unna dette «islam-fengselet». Streng sosial kontroll, æreskultur og klankultur, med strenge sanksjoner, sosial utestengelse med videre er konsekvensene hvis en prøver å slippe fri, og leve etter norske og vestlige verdier, skikker, normer – frihetsverdier. Verdier som har gjort vestlige land til trygge og velfungerende samfunn å leve i, og som så mange velger å komme til. Absurd nok velger så mange av de som kommer til våre land fra dysfunksjonelle land å underminere den plattformen som har gjort våre land velfungerende.

Den ideologiske tvangstrøyen islam

Den ideologisk-religiøse tvangstrøyen islam innebærer streng sosial kontroll og sanksjoner både fra familie, det sosiale miljøet man er en del av og «ummaen», med sin æreskultur og så videre., om man frafaller islam, eller gjør noe som anses som er å være i strid med islamske skikker, regler, normer, verdier og doktriner. Dette minner om andre lukkede religiøse sekter, som for eksempel Jehovas vitner, Mormonere eller Scientologikirken. Som man ellers, både fra politisk, «journalistisk» og annet hold, ikke har noen reservasjoner mot å legge frem kritikk mot. I motsetning til islam. Selv om svært mange av de samme mekanismene gjelder. Det er bare å si: Forstå det den som kan.

Felles for islamske trossamfunn, om de enn kan være noe forskjellige, er at de bringer med seg den intolerante og totalitære blandingen av politisert ideologi og religion som islam i realiteten er. Det er umulig å unngå dette, i og med at det er slik islam er konstruert på et helt grunnleggende nivå.

Islam er både gjennom sine skrifter, regler, doktriner, krav og så videre, og i svært stor grad gjennom praktisert islam, ikke kompatibel med vestlige land og samfunn, som er basert på frihetsverdier, likestilling mellom kjønn, likeverd, ytringsfrihet og demokrati. Islam bærer i seg og med seg det stikk motsatte av disse grunnleggende vestlige verdiene.

Konflikt med grunnleggende vestlige verdier

Det burde ikke være vanskelig å forstå at nevnte vestlige verdier er grunnleggende for samfunnet vårt, og våre målsettinger for samfunnet, som vi ikke kan gå på kompromiss med. Dette utgjør selve grunnstrukturen i landet vårt. En må velge enten den ene eller den andre grunnstrukturen. Dette har også med at et land – et samfunn – trenger en kjerneidentitet, en «leitkultur», som befolkningen slutter opp om og lever i henhold til. Uten dette samfunnslimet vil samfunnet sakte men sikkert gå inn i endeløst med problemer og konflikter, som bare vil bli verre og verre.

Vi kan ikke som nasjon og samfunn både ha det kristen-humanistiske vestlige verdifellesskapet og det islamske fellesskapet, ummaen, som grunnstruktur i samfunnet vårt. Det er gjensidig utelukkende og lar seg ikke forene, som olje og vann. Hele vår samfunnsmodell og statsforfatning er bygget rundt den kristen-humanistiske kulturarven og det verdifellesskapet som er dannet i henhold til dette, over utallige generasjoner. Nå er dette i spill. Det er dette så mange reagerer på og ikke vil ha noe av. Det skulle egentlig bare mangle, ettersom dette samfunnsgrunnlaget er definert i Grunnloven, ikke minst i Grunnlovens § 2:

«Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.»

Islam og det islamske fellesskapet – «ummaen» – er i konflikt med alt dette. Dette er svært problematisk, ettersom vi snakker om helt grunnleggende samfunnsverdier, som det er kritisk viktig at borgerne slutter opp om. Av disse og flere grunner er islam ikke kompatibel med vestlige land, og islams stadig økende tilstedeværelse medfører – som vi erfarer stadig mer med stadig flere mennesker som underkaster seg islamske doktriner, regler, tenkemåter og leveset – stadig mer press mot våre grunnleggende samfunnsverdier, normer, skikker, kultur, tradisjoner – hele vår samfunnsmodell og vårt etablerte verdifellesskap.

I og med at islam ikke lar seg endre (vi ser ikke noen vilje eller tegn til det heller i Norge) så vil det forbli en kamp mellom dette verdifellesskapet og de som underkaster seg og fremmer dette og vårt norske og vestlige. Verdikonflikter og eskalerende problemer. Vi har nok dessverre bare sett begynnelsen på dette.

Naivitet og manglende forståelse av islam i vestlige land

Akilleshælen til våre frie, trygge, velfungerende og vestlige land er den grenseløse naiviteten og generelle manglende forståelse med her tenkes islam som råder. Myndighetene – og samfunnet generelt – behandler islam som om det er kun en religion, mens det i realiteten er mer politisert ideologi, med samfunnsstyrende målsettinger, enn religion. Men folk flest i Norge og andre vestlige land forstår ikke dette. Dette skyldes at folk flest ikke har blitt utrustet med denne forståelsen fra samfunnets side, både fra skolesystemet og ellers. Hovedstrømsmediene gjør heller ikke den jobben de burde. Dette er egentlig ganske absurd, i et ellers stort sett opplyst og informert moderne samfunn. Men både Norge og andre vestlige land er håpløst tafatte og ubehjelpelige i møte med den intolerante og totalitært anlagte lapskausen av ideologi og religion som islam er.

Toleransens paradoks

Karl Popper advarte oss mot det som islam innebærer og bærer med seg:

– Dersom vi er uinnskrenket tolerante, selv mot dem som er intolerante, dersom vi ikke er beredt til å forsvare et tolerant samfunn mot de intolerantes angrep, så vil de tolerante bli tilintetgjort, og toleransen med dem.

Mye av kjernen i problematikken i forhold til islam er at politikere, byråkrater, journalister – og folk flest – åpenbart ikke er i stand til å begripe, eller stikker hodet i sanden for, at islam ikke først og fremst er en religion, men først og fremst en politisert ideologi. Dette er ikke bare en påstand, men fakta. Islam er mer enn rikelig dissekert og dokumentert, så dette er svært godt underbygget.