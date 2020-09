annonse

Fredag ble Kong Harald kjørt til sykehus med pusteproblemer. Det fikk naturlig nok opmerksomhet. Også Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum har fått kongelig feber og la ut en manipulert bilde på sin Facebook-profil på lørdag.

Mange har et forhold til den 83 år gamle monarken. Samtidig er det mange kontroverser omkring kongehuset, ikke minst gjelder det Märtha Lousie, kongens datter.

Hun drev lenge en engleskole, giftet seg med den bohemiske forfatteren Ari Behn, ble skilt fra ham i 2017, Og i 2019 gjorde hun det kjent at hun var kjæreste med amerikaneren Durek Verrett, også kjent under kunstnernavnet sjaman Durek.

Gunnar Stavrums Facebook-post tiltrakk seg ikke overraskende stor oppmerksomhet. I skrivende stund har 294 personer reagert på innlegget. Reaksjonener er blandet.

– Skulle dette være morsomt? spør en.

– Smakløst! skriver en annen.

– Talentløst av deg, Gunnar Stravrum. Har aldri tatt deg seriøst, skrives det også.

– Usmakelig, respektløst og til de grader under pari!

– Herlig

Men ikke alle tar avstand fra redaktøren. Han får også støtte.

– Hva består smakløsheten evt i? For meg var det en påpekning av at vi med arvelig trone kan måtte risikere at aldeles speisa folk kan bestige den. (Forbehold: Er det Durek, så står jeg inne for denne – jeg er ikke så god på kjendiser), skriver en mann.

– Herlig, skriver en.

– Skremmende frekt og treffende. -i en kontekst hvor et bilde kan si mer enn-tusen ord..: Vidd.

– Moro! skriver en annen.

Stavrum selv har latt Facebook-posten stå og svarer på kritikken i eget kommentarfelt:

– Slapp av, det er da ikke forbudt med litt humor i en ellers alvorlig tid, svarer han en av sine kritikere.

Hva synes Resetts lesere om Stavrums humor? Er den innenfor? Skriv gjerne din mening i kommentarfeltet