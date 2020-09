annonse

Lege Hanne Heszlein-Lossius har beskrevet et tenkt scenario hvor du som leser lettere skal forstå hvorfor vi må ta imot migrantene fra Moria-leiren.

Innlegget, som hun først skrev på Facebook, ble gjengitt av Bergens Tidende.

Innlegget starter slik: «Hjemmet ditt er ødelagt, ektefellen din er død, og det siste barnet har du ikke råd til å ta med deg. Etter å ha gått fra Oslo til Sverige, får du beskjed om at du må vente i en teltleir på resten av livet ditt.

Du venter i fem år. Så brenner den ned.»

Tårevått, brutalt og helt klart noe som vil gå rett i hjerterota hos mange godtroende nordmenn. Dessverre så er virkeligheten annerledes. Her er min versjon av legens innlegg:

Du kommer fra et ryddig hjem. Dine foreldre har betalt menneskesmuglere for å ta deg til Europa. De sender deg, sønnen, da de vet at så fort du får innpass i et vestlig land, så kan de komme etter på familegjenforening. Det er også lettere for deg å få innpass som enslig mindreårig asylsøker. Etter at menneskesmuglerne har tatt deg til Hellas, så blir du plassert i en leir hvor du må vente til FN plukker deg ut som en av kvoteflyktningene sine.

Du venter i fem år. Så har du fått nok. Du tenner på leiren for å få fortgang i saken.

Videre skriver legen:

«Det spiller ingen rolle om du vil hjem. Det spiller ingen rolle – for nå skal du hjelpes der du er! Du skal inn i et nytt telt i en ny leir. Politikere fra Portugal, Italia og Spania ivrer etter å hjelpe deg der du er. De sender penger til Sverige, slik at Sverige kan fortsette å holde deg innesperret. Og ved å hjelpe deg der du er, kan de hjelpe Sverige med å sperre inne veldig mange flere der du er.

Det er den beste måten å hjelpe på, sier de.»

Også min versjon:

Du vil ikke hjem. Du vet at det nytter. Lag mest mulig bråk, klag høyest – og til slutt vil noen naive politikere bli presset nok av sine naive innbyggere til å ta deg til et av landene som er fyllt med melk og honning. Helst Norge. Ansvarlige politikere forsøker imidlertid å hjelpe langt flere enn bare deg. De sender penger, mat og medisinsk utstyr til å bygge opp en ny leir. Dette vil du jo slett ikke. Du vil ikke reise tilbake til mor og far. Du har et viktig oppdrag å gjøre. Noe som vil sikre hele familen. Det er det viktige. Ikke å hjelpe så mange som mulig slik at de kan leve anstendig inntil det er «trygt» å reise hjem igjen..

Det var aldri meningen å reise hjem igjen – ihvertfall ikke før et europeisk pass og trygdelappen er på plass i lomma. Da er det interessant.

legen fortsetter så med dette:

«Men vi som tilfeldigvis ikke sitter i disse leirene, har et valg. Vi kan velge å snu ryggen til skjebner som tilfeldigvis ikke er våre egne.

Vi kan velge å si ifra.

Vi kan velge å handle.»

Min versjon:

Vi som er klar over at de aller fleste av disse menneskene er økonomiske migranter og kun er ute etter å utnytte naive politikere og innbyggere, har et valg. Vi kan velge å lukke øyne og ører. Vi kan bli politisk korrekte. Vi kan la grov urett skje og slippe inn mennesker som kun er ute etter å utnytte systemet vårt og som misliker oss, eller –

Vi kan velge å si fra.

Vi kan velge å handle.

Hanne Heszlein-Lossius avslutter sin tårefarse på denne måten:

«Jeg håper alle anstendige mennesker ser den komplette galskapen i det som skjer i Europa nå. Og jeg håper dere velger å agere. Stem vekk politikere som jobber for at dette skal være vår virkelighet i 2020.»

Jeg avslutter slik:

Jeg håper alle anstendige mennesker ser den komplette galskapen i det som skjer i Europa nå. Og jeg håper dere velger å agere. Stem vekk politikere som jobber for at dette skal være vår virkelighet i 2020.