annonse

annonse

Sp-politikeren er ikke imponert over Venstres ja til EU.

Søndag vedtok Venstres landsmøte at partiet mener at Norge på sikt bør bli EU-medlem. Venstres historiske EU-vedtak forutsetter gode avtaler for norsk fiskeri og landbruk. Det mener Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum er «tullprat».

– Det vet man jo, vi prøvde på det i 1994. Dette er bare retorikk, sier Sp-lederen til Aftenposten.

annonse

Les også: Nå sier Venstre ja til EU

Matpolitikk

Han viser til hvordan daværende fiskeriminister Jan Henry T. Olsen (Ap), fikk tilnavnet «No fish Olsen» da han i forhandlingene med EU sa at Norge ikke hadde noen fisk å gi, uten å nå frem med kravene.

– Han, Gro Harlem Brundtland og Jonas Gahr Støre prøvde å forhandle frem avtaler på dette. Men de klarte ikke å få det til. Felles landbrukspolitikk er essensen av EU. Blir Norge medlem av EU, vil vi gi fra oss selvråderetten over fiskeriressursene våre og matpolitikken vår, sier Vedum.

– Det er en ærlig sak om Venstre vil legge ned store næringssektorer i Norge, men man kan ikke late som annet. Det blir rent lureri.

Valuta

Han tror heller ikke at Norge vil kunne klare å beholde egen valuta ved et eventuelt medlemskap.

Når det går dårlig for petroleumssektoren, svekkes kronen, noe som gagner eksportnæringen. Vedum mener at EU-medlemskap vil bety at denne gunstige økonomiske dynamikken i Norge forsvinner.