En 19 år gammel gutt ble slått blodig av fire til seks ungdommer på Strømsø i Drammen.

Den grove voldsepisoden fant sted ved et parkeringshus rundt klokken 17 søndag. Vitner har opplyst til nettavisen DRM24 at seks ungdommer med innvandrerbakgrunn skal ha angrepet tenåringsgutten, som skal ha sittet på en sykkel på fortauet.

– Når han ligger på bakken sparker de og slår løs på han. Jeg og broren min reagerer med å løpe etter ungdommene, men vi blir stoppet av flere personer med utenlandsk opprinnelse som var truende. I frykt for mer vold snur vi å går tilbake til personen som ble banket opp, forteller øyevitnet til DRM24.

Vitne opplyser også at gutten skal ha blødd fra ansiktet, og at han selv kom seg til legevakten for behandling.

Slått i nesen

Politiet har bekreftet at de ble tilkalt av et vitne etter at hendelsen fant sted, og at de har snakket med den fornærmede gutten, samt vitnene. Gjerningsmennene hadde dog forsvunnet fra stedet. Det fullstendige hendelsesforløpet er foreløpig uklart.

– Men det har vært en verbal utveksling i forkant med noen ukvemsord. Etter våre opplysninger har det vært fire personer som har utøvd vold mot 19-åringen, og han skal blant annet ha blitt slått i nesen, som muligens er brukket, sier operasjonsleder Tore Grindem ved politiet i Sør-Øst.

19-åringen har selv slått fast at han vil anmelde forholdet.