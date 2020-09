annonse

Får varm støtte fra tidligere siktet for terrorfinansiering, representanter for ultrakonservativ islam, forskere og venstresidepolitikere.

På Facebook og i Klassekampen har forsker Laila Makboul anklaget tidligere ambassadør Carl S. Wibye for å utsette henne for intolerante holdninger fordi hun bar hijab da hun var hospitant ved den norske ambassaden i Riyadh.

Hun kommer med flere eksempler, som Wibye i hovedsak bestrider, skriver Klassekampen. Men han står ved sin kritikk av og at han reagerte på at Makboul brukte hijab.

Wibye mener anklagene om trakassering egentlig handler om noe annet. «De siste årene har han markert seg med skarp kritikk av islam, og det saudiske regimet spesielt,» skriver Klassekampen. I 2017 ga han ut boka «Terrorens rike – hvordan en voldelig sekt fra den arabiske ørken radikaliserte islam»

– Dette handler dypest sett om å stoppe kritikk av islam med alle midler. Helt ubetydelige hendelser – som en sleivete uttalelse og en dårlig vits – er behørig arkivert for seinere bruk, der de fordreies og blåses opp til å bli krenkelser av aller verste slag, sier Wibye Klassekampen.

Blant de som har engasjert seg og skrevet støttende innlegg for Makboul er mange med muslimsk bakgrunn.

En av disse er Abdirahman Diriye, som er styreleder i den skandaliserte paraplyorganisasjonen Islamsk Råd Norge. Han har bakgrunn blant annet fra Tawfiiq-moskeen i Oslo, som er en moske som for det meste tiltrekker seg et somalisk publikum.

– Sjokkerende lesning fra en tidligere representant for Norge!, skriver han.

– Høres ut som han aldri skulle vært ansatt som en representant for Norge på noen som helst måte, skriver en mann som tidligere har vært siktet for terrorfinansiering og blitt omtalt som en bakmann i den radikale norske islamistbeveglsen. Siktelsen mot ham ble frafalt.

– Hvorfor i alle dager aksepterte han jobben i Saudi hvis han har så lite til overs for muslimer? spør Ujjall Mazumder, som har bakgrunn fra den salfastiske og ultrakonservative ungdomsbevegelsen Islam Net.

Les også: Praktikant varslet om ambassadør – hun nektet å ta av hijaben

Hun får også varm støtte fra akademia og representanter for venstresiden i norsk politikk.

– Takk for at du sier ifra!, skriver tidligere Islamsk Råd-generalsekretær Shoaib Sultan, som i dag er politiker for Miljøpartiet De Grønne (MDG).

«Flott at du løfter dette fram, full støtte!, skriver professor Bjørn Olav Utvik, som lenge har formidlet et positivt syn på Det muslimske brorskap i norsk offentlighet. Han har blant annet sammenliknet islamistbevegelsen med utspring fra Egypt med Kristelig Folkeparti i Norge.

– For en grusom opplevelse, skriver Hanan Albalkhe, som tidligere har opptrådt som representant for Syrias Nasjonalkoalisjon, opprørsgruppen som startet kampen mot Bashar al-Assad i Syria og som etter hvert ble et opprør til støtte for en shariastyrt islamiststat.

– Det er viktig, ikke minst for unge arbeidstakere med muslimsk bakgrunn som opplever liknende uakseptable og rasistiske holdninger fra arbeidsgivere at du går foran, skriver forsker Sindre Bangstad, som blant annet er kjent for å aktivt spre bruken av begrepet «islamofobi».

– Dette var drøyt, men takk for at du har orket å stå i det og for at du sier ifra, skriver Ap-politiker Farukh Qureshi fra Søndre Nordstrand.

Ali Qamar som har bakgrunn fra den dypt konservative Aisha-moskeen på Holmlia skriver at han kjenner Makboul og har arbeidet med henne i flere år.

–Hvorfor skal vi tro på det du sier fremfor hva hun sier? spør han Carl Schiøtz Wibye .

– Ikke gi opp, skriver Djamel Selhi, som har bakgrunn fra Rabitamoskeen i Oslo, en moske kjent for å være samlingssted for sympatisører av Det muslimske brorskap, noe som blant annet ble omtalt i professor Kari Vogts bok «Islam i Norge».

– Dette må få følger. Anmeld ham, skriver Lena Larsen, som er tidligere leder av Islamsk Råd og gift med Basim Ghozlan, forstander i Rabitamoskeen.

– Det er veldig bra at du står fram med dette. Den slags adferd kan ikke få fortsette, skriver forsker Olav Elgvin, som blant annet har kritisert at den islamkritiske og sterkt trussel-utsatte journalisten Lars Hedegaard blir fremstilt som «islamkritiker» og ikke «muslimhater».

Av flere grunner har jeg lenge kviet meg for å publisere dette innlegget. I etterkant av reaksjoner jeg har fått på en… Publisert av Laila Makboul Søndag 20. september 2020

Wibye selv kommenterer kritikken mot seg og artikkelen i Klassekampen på denne måten på egen Facebook-vegg:

– Et sterkt eksempel på hvordan islamkritikere skal behandles i det nye, multikulturelle Norge. Og på hvordan islamister bruker offerrollen for alt den er verdt.

– Selv er jeg selvsagt ikke noe offer: Man må forvente storm i kastene når man våger seg frempå med kritiske kommentarer til en politisk ideologi fra den arabiske ørken i skikkelse av en religion.