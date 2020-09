Begynner å bli bekymret over innstillingen i det «nye» Forsvaret: – Jeg har sett på førstegangstjenesten som et kult, fint og billig friår

annonse

Historien om rekrutten Hanne Elgåen (20), som fant ut at hun ikke kunne drepe noen, ble publisert for noen uker siden og er lest av over 450.000 nordmenn, inkludert hele ledergruppa til forsvarssjefen, skrev NRK i en artikkel forrige uke.

De første ukene Elgåen var i førstegangstjeneste ved grensevakta i Finnmark, grudde hun seg hele tiden til å holde på med våpenet.

NRK skrev at Hanne «slet med å sove og hadde mareritt om at hele troppen bortsett fra henne døde. Hun klarte ikke spise og gikk ned i vekt.»

– Det ble ganske ødeleggende, overveldende, utrolig slitsomt, sa hun.

Det var denne historien som ble lest så mye. Og det også i forsvarsledelsen.

– Hun viser skikkelig gode refleksjoner og tok en modig avgjørelse om å bryte med noe hun var en del av fordi det ikke passet med hennes verdier. I verste fall blir vi satt i en situasjon der det ikke er annen utvei enn å ta liv, og det er viktig å reflektere over, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen til NRK i en senere sak.

Han sier det er veldig viktig å rekruttere de riktige soldatene. Og nå er det så mange som vil inn i førstegangstjenesten, og det er åpnet for jenter i like stort omfang som gutter, kan de velge de aller flinkeste.

– Forsvaret blir romantisert

Hanne Elgåen ville fortelle historien sin for å forberede andre som skal inn i førstegangstjenesten.

– Jeg synes det er rart at det ikke blir snakket mer om. Forsvaret blir litt romantisert: Du får venner for livet og lærer masse om deg selv. Du får litt disiplin og du oppfyller en plikt for fedrelandet, sier hun til NRK.

NRK har snakket med andre ungdommer også.

– Jeg har sett på førstegangstjenesten som et kult, fint og billig friår hvor man får gjort mange ting man ikke får gjort senere i livet, sier Eliseus Ystad-Myhre.

Han får støtte fra klassekameratene Gard Eide, Astrid Berg Larsen, Emma Riiber og Mathias Goldmann som ifølge NRK først og fremst ser på førstegangstjenesten som «et annerledes år med opplevelser som gir en viktig erfaring å ta med videre i livet.»

Forsvarssjefen vil nå evaluere informasjonen om førstegangstjenesten.

– Jeg vil se om vi har lagt oss på en linje som er for idyllisk. Jeg vil se på informasjonspakken som kommer ut for å se om det er ting der som gjør at førstegangstjenesten minner mer om ett år pause, eller om det er Forsvaret av landet som er det viktige. Jeg håper det er det siste, sier Kristoffersen.

På Forsvarets hjemmesider står følgende om førstegangstjenesten;

«I førstegangstjenesten gjør du en viktig innsats for Norge. Du er med på å sikre friheten vår, rett og slett. Du lærer mer om deg selv, både på godt og vondt, og du får venner for livet og nyttig erfaring. Du kan også søke videre jobb i Forsvaret etterpå.»

Kvinner i Forsvaret

NRK spør ikke forsvarssjef Kristoffersen om hva idylliseringen av Forsvaret eventuelt skyldes. I de senere årene har det vært et stor fokus på å gjøre Forsvaret attraktivt for kvinner. Regjeringen har satt seg som mål å nå minimum 30 prosent av begge kjønn på krigsskolene og i befalsutdanningen.