Professor i rettsvitenskap ved BI, Ole Gjems-Onstad, sier at SV-lederen vet at det ikke finnes nullskattytere, men at han likevel snakker om det.

– I Dagbladet reportasje 20. september fra SVs landsstyremøte argumenterer Audun Lysbakken falskt om formuesskatten. Han sier gjentatte ganger at det å fjerne formuesskatten kan gjøre personer med store formuer til nullskattytere, skriver Gjems-Onstad i Dagbladet, og sier at SV-lederen vet bedre:

– Lysbakken bruker mot bedre vitende, det retoriske uttrykket nullskattyter. De med store formuer eier sine verdier gjennom aksjeselskaper.

BI-professoren skriver at aksjonærer betaler skatt gjennom selskapene de eier, og at samlet skatt på utbytte er beregnet til 46,7 prosent for 2020. Utbytteskatten ligger på 31,68 prosent og selskapets skattesats på 22 prosent.

– Hvis aksjonæren ikke hadde mottatt utbytte, ville likevel selskapsskatten på 22 prosent indirekte redusere hennes verdier i selskapet. Også internasjonal skattestatistikk tar hensyn til selskapsskatten som del av aksjonærens skatt på utbytte, sier professoren, og legger til:

– Det er i praksis umulig å bli nullskattyter ved å sette et selskap mellom seg selv og inntekten. Bare prøv!

Han viser det med et regnestykke. Om et selskap har en inntekt på 100.000 kroner, har en bare tilgang til kr 78.000 etter at selskapet har betalt sin (din) skatt på 22 prosent.

– Påstår noen at du er nullskattyter, må de forklare hvor de kr 22.000 forsvant, men han mistenker Lysbakken for å vite dette:

– Alt dette vet Lysbakken. Han vet også at det knapt er noen norsk skatteøkonom igjen som er villig til å bruke uttrykket nullskattyter. Likevel gjør han det.