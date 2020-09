annonse

annonse

På Twitter går Dagbladet-skribent og Resett-kritiker Christopher Pahle hardt ut mot Resetts nye nettbutikk.

– Resett: nrk er propaganda, vi er fri, kritisk og uavhengig Også Resett: hei sjekk ut maga-, hvit makt- og klimafornekter-merchen i nettbutikken vår, skriver han på Twitter. Han har også fått med seg at Resett selger trøyer med «Kloakkrotte Lives Matters», en referanse til advokat Jon Wessel-Aas som kalte Resetts lesere kloakkrotter. annonse

Det er ikke første gang Pahle kritiserer Resett. Han har blant annet vært aktiv i å sabotere for annonser . Her kan du gjøre deg opp din egen mening: Besøk Resetts nye nettbutikk!

«Ikke at det er så veldig formildende, men vil bare presisere at den kloakkrotte-trøya er en direkte referanse til da en profilert kritiker av Resett kalte den mest blodtørstige fanskaren til sinnabloggen for kloakkrotter. Det er altså et slags forsøk på selvironi», slår Pahle fast.

– Fly flate for en drittgjeng leserene av Resett må være, skriver en annen i tråden. – Hvorfor selger de ikke Make Racists Afraid Again!?? spør også samfunnsdebattant Mohammad Abdi.