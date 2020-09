annonse

Sjøfuglbestanden i Bodø er truet av mink, og nå vil de sette ut feller. Dette får Siri Martinsen i NOAH til å reagere meget sterkt.

Mink ble innført til Norge for hundre år siden som pelsdyr. Mange har rømt og utgjør en trussel. Mink er svartelistet, det vil si at det er ønskelig å få arten fjernet. Det har vist seg å være umulig, men ved bruk av feller kan en holde bestanden nede.

– Feller som dette kan være svært lidelsesfulle om de ikke fungerer akkurat slik de er ment. Og det skjer stadig vekk. Det er selvsagt høyst problematisk å omtale det som «gøy» og «spennende» å ta livet av dyr, og potensielt påføre lidelse, sier Siri Martinsen i NOAH til NRK.

Hun mener det er lite realistisk å fordrive mink med kontinuerlig avliving.

Siri Martinsen uttaler at avliving har pågått i mange år, og at NOAH mener en slik kontinuerlig forfølgelse av dyr med til dels smertefulle metoder, er negativt for respekten for dyr. Hun forstår at fremmede dyrearter kan kan være problematisk, men hun etterlyser andre tiltak avliving.

– Eksempelvis er det utført reproduksjonskontroll med grå-ekorn noen steder hvor dette er en fremmed art. Dette er et ganske nytt forskningsfelt, sier Martinsen, og legger til:

– Det er et problem at fremmede arter ses på som mer verdiløse. Det er ikke nødvendigvis enkle svar på hva som er best å gjøre, men NOAH mener det etter årevis med jakt er på tide å seriøst se på andre mulige løsninger som også tar hensyn til dyrevelferden.

Mest av alt reagerer hun på at barn og unge involveres i minkjakt.