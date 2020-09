annonse

Ifølge Lyngby er det de som har mye penger fra før som har råd til å kjøpe elbil og kan nyte godt av fordelene, mens vanlige folk blir skviset.

Folkeaksjonen Nei til Mer Bompengers Cecilie Lyngby tar i Nordstrands Blad et kraftig oppgjør med byrådet som ønsker dyrere beboerparkering og ikke lenger stiller krav om parkering ved etablering av nye boliger.

– Skillet mellom fattig og rik blir bare større og større her i byen. Fatter ikke at noen kan ha så lite empati for andre og kan synes at dette er rettferdig, skriver Lyngby i Nordstrands Blad.

Hun viser blant annet til at det ofte er slik at boligkjøpere må betale ekstra for parkeringsplass.

– Jeg er lei meg på alles vegne som ikke har råd til verken elbiler eller leiligheter til over 10 millioner kroner. Det er disse som nå straffes mer og mer, slår hun fast.