Hele 210 voldtekter er anmeldt på 4 måneder. Dette gjelder kun i Berlin.

Blant annet er en 33 år gammel mann som benevnes Wisam BB tiltalt for særdeles grove overgrep. Han og venner har kjørt rundt i en varebil, og regelrett kidnappet unge jenter på åpen gate. Deretter har jentene blitt voldtatt på rundgang, noen ganger i flere timer. Wisam BB er også tiltalt for to gjengvoldtekter i 2018 og 2019, det yngste offeret var 14 år, ifølge Der Spiegel .

Av de 210 ofrene er 50 under 16 år, og 16 under 14 år.

Voldtektssaken føyer seg inn i en rekke av seksuelle overgrep begått av innvandrere. Tyskland fikk en smakebit allerede nyttårsaften 2015, da 2000 innvandrermenn var involvert i overgrep mot 1200 kvinner og unge jenter i Köln, Stuttgart, og Hamburg ifølge en lekket rapport fra Det føderale kriminalpolitiet (BKA).

Sverige har i en årrekke vært plaget av grove overgrep mot unge jenter. Politiets løsning på problemet var til tider latterlig, som da de delte ut armbånd med teksten « Tafsa inte » (ikke tafs på norsk, red.anm.) etter en serie overgrep sommeren 2016. Historier om grove gjengvoldtekter er dagligdags.

I Storbritannia ble tusenvis av unge, sårbare jenter groomet av i hovedsak muslimer med pakistansk bakgrunn. Myndighetene visste hva som foregikk, men så en annen vei: De ville ikke bidra til å skape rasisme. Som Bård Larsen skrev i VG : Identitetspolitikken er som gift for samfunnet. Han gir et eksempel:

– Maggie Oliver sa opp jobben som politietterforsker i frustrasjon over Manchester-politiets neglisjering av unge jenteofre. Hun hevder fraværet av handling var helt bevisst. Hun ble også aktivt motarbeidet da hun forsøkte å grave i sakene. Både fordi politiet hadde et fordomsfullt inntrykk av de unge jentene, men også fordi politiet ikke ville bli beskyldt for rasisme. Hun ble bedt om «å finne andre etnisiteter å etterforske».

Grooming er en ganske grov eufeisme, da det i praksis dreier seg om gjengvoldtekter og serievoldtekter på et tilnærmet industrielt nivå. Mye tyder på at disse overgrepene fortsatt pågår.

Allerede i 2002 skrev Samira Bellil boken « Dans l’enfer des tournantes », som kan oversettes som «I rundgangens helvete». Boken beskriver hennes oppvekst i en forstad utenfor Paris, og hvordan både hun og venninnene ble voldtatt på rundgang av jevnaldrende, folk de kjente.

De i ulike europeiske land som har protestert mot voldtektsepidemien har i de aller fleste tilfeller blitt frosset ut og gjerne blitt beskyldt for rasisme. Som undertegnede skrev i et tidligere innlegg her på Resett:

Mine erfaringer fra Storbritannia viser hvordan ytringsfrihet og multikulturalisme vanskelig lar seg forene. Denne samfunnsmodellen skaper så store indre spenninger at myndighetene ser seg nødt til å strupe ytringsfriheten for å prøve å få det stadig mer fragmenterte etniske og kulturelle lappeteppet til å holde sammen. Vi ser lignende tendenser her i Norge. Ytringsfriheten strammes inn for å få bukt med «hatprat», som får en stadig videre definisjon.

Samme uken lanserer Erna Solberg sin Handlingsplan mot muslimhat . På hjemmesiden skriver regjeringen: «Planen kommer fordi diskriminering og hets av muslimer er et økende problem i Norge.»

Når kommer regjeringens handlingsplan mot rasistisk motiverte voldtekter , barneran og fornedringsvold ?