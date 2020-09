annonse

Jan Bøhler mener det blir meningsløst å diskutere med Petter Eide fra SV, som han mener tilegner ham meninger han ikke har.

– Det er utrolig hvordan Petter Eide (SV) har behov for å fortsette å vri og dreie på alt jeg sier. Jeg sa i Klassekampen 14. september at betingelsen for å gi ubetinget straff til unge 15 til 18 år som begår livsfarlig gjentatt kriminalitet som drap og drapsforsøk, er at de får sone i en egen institusjon eller ungdomsenhet, skriver Bøhler i Klassekampen, og legger til:

– Men i Klassekampen 16. september presterte likevel Petter Eide å framstille dette som at vi vil at unge skal sone med voksne kriminelle, og snakket om forholdene i Oslo fengsel.

Petter Eide har vært generalsekretær i blant annet Amnesty og Norsk Folkehjelp, og han ble valgt inn på Stortinget for Sosialistisk Venstreparti i 2017. Han ble imidlertid vraket av nominasjonskomiteen i Oslo til gjenvalg, da de mener at de sakene han har kjempet for ikke i tilstrekkelig grad støtter oppunder SVs hovedsaker. Til det svarer Eide:

– Det er jeg uenig i: Jeg har tatt opp i Stortinget saker om vold i nære relasjoner, voldtekt, samtykkelov, tortur i norske fengsler, menneskerettigheter og våpenhandel. Om to uker leverer jeg et grunnlovsforslag om forbud mot atomvåpen på norsk jord. Jeg har også tatt opp Oslo-saker i Stortinget og vært mot rivning av Y-blokka, for Ullevål sykehus og mot nedleggelse av politistasjoner, sier han til Dagsavisen.

Bøhler skriver at da han korrigerte feilen Eide sa om ham, kom Eide med et nytt angrep. Han beklager ikke, påpeker Bøhler, men finner i stedet på noe nytt.

– Nemlig at jeg ifølge han er helt enig med Høyre og FrP.

Han mener videre at det dreier seg om noen få unge som har begått drap og drapsforsøk og svært grov og gjentatt kriminalitet. For dem trengs det tiltak.