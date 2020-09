annonse

Dagsavisen mener at noen milliarder fra eller til er som dråper i Nordsjøen i forhold til det overordnede målet om å bremse utviklingen mot en kommende klimakatastrofe.

Årsaken til denne mistenksomheten er at regjeringen har valgt å satse på karbonfangst i Brevik, og ikke på Raymond Johansens prestisjeprosjekt på Klemetsrud. Det har fått Dagsavisen til å reagere, sterkt.

– Tida er overmoden for å betale tilbake for noe av den skaden oljevirksomheten har påført det globale klimaet. Regjeringen viser en uakseptabel gjerrighet når den setter Oslo på vent, skriver Dagsavisen på lederplass, og legger til sin mening om saken:

– Vi mistenker regjeringen for å ha politiske sidemotiver.

Dagsavisen hevder at statsminister Erna Solberg har aldri hatt særlig omsorg for Norges hovedstad, de mener at Bergen er Erna Solbergs by. Hun mistrives sikkert ikke med å gi det rødgrønne Oslo et spark bak, tror avisen, og sier videre at det ville ha vært en politisk seier for det rødgrønne byrådet hvis det hadde fått klimaprosjektet på Klemetsrud på skinnene.

– For Oslo er dette veldig alvorlig. Hovedstaden når ikke klimamålene uten karbonfangst på Klemetsrud. Dermed står også landets klimamål i fare for å ryke.

Den eneste muligheten byrådet i Oslo har igjen er å spørre EU om penger, men Dagsavisen tror at EU har mye annet å bruke penger på enn å gi Oslo støtte til et industriprosjekt. De skriver også at Norge har to ganger sagt nei til EU, og bakgrunnen for det er at Norge skulle klare seg selv..

– Det tar seg ikke bra ut om styrtrike Norge må stå med lua i hånda i Brussel å tigge om penger.