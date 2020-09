annonse

Politiet ønsker kontakt med en gutt som satt på en stein like ved der ei skolejente skal ha blitt utsatt for et overgrep i Time kommune i forrige uke, melder NTB.

– Vi begynner å få en oversikt over hvem som har vært i området der overgrepet skal ha skjedd, sier Bjørn Kåre Dahl. leder for personseksjonen i Sørvest politidistrikt, i en pressemelding mandag.

Politiet ønsker nå å komme i kontakt med en gutt som skal ha sittet på steinen mellom klokken 13.00 og 13.30 like ved skogsområdet der overgrepet skal ha skjedd tirsdag i forrige uke,

– Han kan være et viktig vitne for politiet, sier Dahl.

Det var tirsdag 22. september at politiet fikk melding om at en jente i barneskolealder var hadde blitt utsatt for et overgrep på vei hjem fra Lye skule i Time kommune i Rogaland.

NTB opplyser at overgrepet skal ha funnet i skogsområdet mellom Lyevegen, Kvartsvegen og oppsiden av Lye ungdomsskole en gang mellom klokken 13.00 og 13.30.

– Det har kommet inn rundt 65 tips til politiet, og vi har gjennomført rundt 30 vitneavhør, sier Dahl.

Politiet er fremdeles interessert i tips i saken.