Trump gikk søndag til knallharde angrep på Joe Biden og hans sønn, Hunter Biden, etter de nye avsløringene om Hunters mulige tilknytninger til kriminelle organisasjoner.

USAs president går langt i å anklage Hunter Biden for omfattende korrupsjon, og unnlater på ingen måte å implisere at Joe var implisert i de svært alvorlige anklagelsene.

– Store vanskeligheter

– Hunter hadde ikke noe jobb. Han hadde store vanskeligheter, og så plutselig tjener han millioner av dollar så fort faren hans blir visepresident. Jeg tror det vil komme opp. Jeg tror ikke Joe kan svare på det for å være ærlig. Jeg tror det bare er en grunn til at Hunter tjente alle de pengene. Og da må man snakke om Joes involvering. For eksempel, hvorfor ga ikke Joe én milliard dollar til Ukraina før de hadde fjernet en aktor som etterforsket selskapet som sønnen hans var involvert i?, spurte Trump under en pressekonferanse.

– Partisk media

– Jeg mener det er noen vanskelige spørsmål. Jeg tror ikke at de har noe svar. Hvis vi hadde et media som var rettferdig – til og med bare rimelige – ville dette være den største historien i år og år og år. Da ville man virkelig være berettiget til ekte Pulitzer-priser, ikke denne falske komiteen som gir disse falske utmerkelsene, la han til.

– Hvorfor fikk han pengene?

– Det er et veldig rimelig spørsmål, men det er vanskelig å tro når man ser hva slags penger han har tjent fra Kina. Og fra Russland, hvor kona til borgermesteren i Moskva gir ham 3,5 millioner dollar, og ingen har engang noen spørsmål om det. Hvorfor fikk han 3,5 millioner dollar?, spurte Trump retorisk.

– Joe var involvert

– Jeg skal fortelle deg hvorfor. Fordi Joe Biden var med på det. Joe var med på det. Det er ikke mulig at han ikke var det. Hunter bruker Joe Bidens fly «Airforce Two», og de drar til Kina. Når han kommer tilbake, nevner ikke for faren sin at han nettopp fikk 1,5 milliarder dollar? Det viser seg også nå at det dreier seg om mye mer penger enn det. Medlemmer av Det kinesiske kommunistpartiet ga ham mye penger, og pressen har ingen interesse for disse historiene. Det er bare veldig nedslående for folket i landet vårt, avsluttet presidenten.

