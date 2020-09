annonse

«Alt var galt, de er så dårlige,» sa Trump om de oppsiktvekkende anklagelsene fra New York Times (NYT).

Fox News melder at president Trump slakter en NYT-rapport som påstår at han ikke har betalt føderal inntektsskatt i 10 av de 15 siste årene. Han kaller historien for «falske nyheter» og fastholder å ha betalt store summer i føderale og statlige skatter til amerikanske myndigheter i løpet av de to siste tiårene.

Ifølge NYT-rapporten, betalte Trump kun 750 dollar i skatt til den føderale regjeringen året han ble valgt, og 750 dollar sitt første år i presidentembetet.

– Det er falske nyheter, det er helt oppdiktet. Alt var galt, de er så dårlige, sa Trump under en pressekonferanse søndag, mindre enn en time etter at NYT-historien ble publisert.

Trump har lenge nektet å frigjøre skatteoppgjøret sitt, som gjør ham til den eneste presidenten i moderne tid som ikke har gjort det.

Avgjørende øyeblikk

Avsløringen, som NYT sier stammer fra Trumps selvangivelsesdata som strekker seg over to tiår tilbake i tid, kommer i et sentralt øyeblikk i en polariserende valgkamp i forkant av den første presidentdebatten mellom Trump og Biden tirsdag.

Trump, som skal ha en formue i milliard-klassen, nekter blankt å ha betalt et så lite beløp i skatt.

– Jeg har betalt mye, og jeg har også betalt mye statlig inntektsskatt, insiterte han.

Revisjon

Allerede før han ble valgt til Det hvite hus i 2016, ble Trump sterkt kritisert for ikke å ha frigjort seatteinformasjonen sin. Men han har flere ganger hevdet at han er under en rutinemessig revisjon av skattemyndighetene og vil frigjøre arkivene sine når den er over.

– Jeg er under revisjon. De gjør en vurdering, forklarte han.

– Drittkasting

En advokat for Trump-organisasjonen, Alan Garten, benekter også at presidenten har betalt så lite skatt i en uttalelse til Fox News søndag.

– Historien til New York Times er full av grove unøyaktigheter. Trump har betalt titalls millioner dollar i personlig skatter til den føderale regjeringen, inkludert millioner i personlig skatt siden han kunngjorde sitt kandidatur i 2015, sa han og la til:

– I løpet av det siste tiåret har presidenten betalt titalls millioner dollar i personlige skatter til den føderale regjeringen. Da vi forsøkte å forklare dette til avisen, nektet de å lytte og avviste vår gjentatte anmodning om å vise oss noe av dokumentasjonen som de bruker til å underbygge påstandene sine.

– Dette er åpenbart bare en del av New York Times’ pågående drittkastingskampanje i forkant av valget, påstod han.

NYT har ikke frigjort kopiene av Trumps skatteinformasjonen som de har mottatt, med henvisning om at de beskytter kildene sine.