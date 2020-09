annonse

Armenias forsvarsdepartement hevder at et tyrkisk F-16 har skutt ned et armensk SU-25-kampfly.

– Et armensk SU-25-fly er skutt ned av et tyrkisk F-16-krigsfly, som fløy fra Aserbajdsjans territorium, skriver en talsperson i Armenias forsvarsdepartement på Facebook. Den «armenske piloten døde på heroisk vis», tilføyer talspersonen ifølge NTB, som refererer nyhetsbyrået AFP.

Konflikten står om området Nagorno-Karabakh, som i praksis er en selvstyrt republikk men formelt ligger under Aserbajdsjan. Området har armensk, kristent flertall. Aserbajdsjan er hovedsaklig et muslimsk land.

– Armenia er den største trusselen mot fred i regionen, har Tyrkias islamistisk orienterte president Reccep Tayyip Erdogan uttalt.

Under første verdenskrig ble det under det osmanske imperiet i dagens Tyrkia gjennomført et stort folkemord mot den armenske befolkningen. Armenia ble en selvstendig stat blant annet som følge av denne utryddelsespolitikken.