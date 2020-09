annonse

Wallace er registrert som Demokrat men sier han har stemt på både demokrater og republikanere under tidligere presidentvalg.

72 år gamle Chris Wallace er en veteran i faget. Som sønn av Mike Wallace, som var med på å grunnlegge CBS-programmet «60-minutes», falt karrierevalget naturlig for ham. Alt som 16-åring, fikk han prøve seg som assistent for legenden Walter Cronkite under Republikanernes landsmøte i 1964.

I 1989 begynte Wallace i ABC News, der han blant annet ledet programmet Primetime Thursday og dekket den første Golfkrigen med Israel som base. Fra 2003 meldte han overgang til Fox News der han siden har vært en hardtslående programleder.

I 2009 fikk han det første Fox-intervjuet med daværende president Barack Obama, og han var med på å lede debatten mellom Donald Trump og Hillary Clinton før valget i 2016.

Wallace vil imidlertid ikke høre noe om at han favoriserer Demokratene under debatter. I et intervju med Los Angeles Times i 2016 viste han til en karakteristikk av den legendariske amerikanske fotballtreneren Vince Lombardi.

– Han diskriminerer ingen – han behandler alle som hunder. Det er også mitt syn på politikere, sa Wallace i intervjuet.