Igjen har migrantleiren Moria på den greske øyen Lesbos fått overskrifter, denne gangen har de selv satt fyr på leiren. Vi hører at vi må hjelpe, at vi er ansvarlige. Det er vi alltid.

Det er profesjonelle som sier «vi», organisasjoner som selger samvittighet. Det er det de lever av. De bidrar ikke med noe selv, de bare soler seg i glansen med de beste meningene. De lever av å ha bedre meninger enn deg og meg.

Men situasjonen for folk på vandring er ikke akutt – den er konstant og også økende.

Løsningen ligger ikke å ta imot de uten beskyttelsesbehov, det fører bare en økende kostnad for skattebetalerne og også en stigende polarisering i samfunnet. Men problemet forsvinner ikke. Det vil bare vokse, så hvor mange ganger må vi høre at vi må hjelpe? At det er vårt ansvar.

Fridtjof Nansen vil snu seg i graven, det hevdet fungerende generalsekretær i SOS-barnebyer Sissel Aarak i Bistansaktuelt. Den sammenlikningen er sterk, veldig sterk, men den er også lite relevant. Nansen løste en akutt utfordring, første verdenskrig var over og han hadde ansvaret for å løse flyktningproblemet.

Det vi står overfor nå er en varslet krise, men den er ikke så mye kommunisert, realistisk sett. I alle fall ikke om en får sin informasjon fra gammelmedia. Leder av Antirasistisk senter Rune Berlund Steen skriver i Klassekampen: «Moria er et resultat av de løgnene vi har fortalt om mennesker på flukt». Han forsøker å fortelle oss at det er en løgn at båtmigrantene på Lesbos ikke trenger beskyttelse. Det er sterke ord å kalle andre for løgnere. Berglund Steen har selv vært i Moria-leiren, og han skriver videre at det er: «desperate mennesker som de fleste av dem har flyktet fra land herjet av krig, konflikt og undertrykkelse».

Hverken Aarak i SOS-barnebyer eller Berglund Steen ser noen grunn til å belyse andre årsaker til at folk migrerer. En kan selvfølgelig, med tanke på hva som er gunstig for organisasjoners utkomme, tro at det er bevisst. Det ville kanskje ikke være det beste salgargumentet å si at det også er økonomi som driver folk ut på vandring.

Det foregår en stor befolkningsøkning i sør, land begynner å bli overbefolket, ressursene blir knappe og mulighetene for en fremtid ser mørke ut. Dette har ført til at mange legger ut på vandring, de ønsker å søke lykken i Europa. Det er gode tider for menneskesmuglere, og de vet å ta seg godt betalt, veldig godt. Det er en investering for slekten å få en inn i Europa. En som kan sende penger. De går sammen og finansierer menneskesmugling. Vi får høre i media at det er barn som har mistet familien og har tvunget til å rømme, men vi får aldri høre hvordan en mindreårig har fått tak i mange årslønner. I en slik sammenheng kan Berglund Steens påstand om «løgn» få en bitter smak.

En vei går fra Tyrkia den korte veien over til den greske øyen Lesbos, avstanden er kun 5,5 kilometer. Men der stopper ferden. Det må nok være tungt, de hadde vel håpet å komme seg videre. Men Hellas har store utfordringer med migranter som kommer i fra Tyrkia.

– Barna blir taperne når Norge er med i det europeiske mesterskapet i ansvarsfraskrivelse, skriver fungerende generalsekretær i SOS-barnebyer Sissel Aarak.

Hun kaller det: «En «hjelpe-dem-der-de-er»-retorikk». Hun sier også at det tidligere var vanlig på høyre ytterkant av norsk politikk, men nå har det blitt stadig mer mainstream. Generalsekretær i SOS-barnebyer hevder videre at nordmenn som er kritiske til innvandring, har stadig flere partier å velge mellom.

Leder av Antirasistisk senter tar også sterke ord i sin munn, han sier at dette er bunnen, Europa. Berglund Steen sier at flyktningene trenger hjelp. Men vi trenger sannelig også å hjelpe oss selv opp herfra. Han mener at om vi stiller opp nå, har vi tatt et viktig steg i retning av å gjenreise i alle fall noe av vår egen verdighet. Så advarer han om at alternativt blir vi liggende der, alle sammen, i en pøl av tafatthet og høyrepopulistiske løgner.

– Europeiske land må stille opp, og i alle fall denne ene gangen la det være opp til vår indre Nansen å avgjøre veien videre, ikke vår indre høyrepopulist, sier han.

Dermed har Berglund Steen pekt ut de onde, og seg selv som god.