Etter seks runder med samtaler mellom høytstående representanter fra India og Kina uten noe gjennombrudd, sier en kinesisk generalløytnant at Beijing må være forberedt på et overraskelsesangrep fra den indiske siden.

Ifølge South China Mourning Post (SCMP), har den pensjonerte kinesiske generalløytnanten Wang Hongguang publisert en artikkel på et forsvarsrelatert sosialt medium – hvor han hevder at India har doblet antall soldater langs de facto grensen til Kina i den omstridte Himalaya-regionen (kjent som den faktiske kontroll-linjen).

– India trenger bare 50.000 soldater for å opprettholde den faktiske kontroll-linjen, men nå, i stedet for å trekke tilbake troppene før vinteren kommer, har India sendt inn 100.000 nye soldater i Ladakh, skrev Wang.

– India har doblet eller tredoblet sine soldater nær den faktiske kontroll-linjen; de er stort sett stasjonert innen 50 km fra kinesisk territorium, og kan lett krysse inn i Kina på noen få timer, la han til.

Wang oppgir ikke kilden til disse tallene.

Økt risiko

Wang skriver videre at faren for krig har økt, og argumenterer med at «hendelser i Taiwanstredet» og det kommende presidentvalget i USA kan gi India en mulighet til å «gjøre noe stort.» Han advarte om at Kinas hær (PLA) ikke kan senke garden før i midten av november.

Beijing skal ha utplassert 50.000 soldater sammen med 150 jagerfly og et ukjent antall luftvernsmissiler (SAM) langs den faktiske kontroll-linjen mellom Kina og India i Himalaya.

Konfrontasjon

Indiske eksperter har påstår at India er grundig forberedt på å takle enhver konfrontasjon med Kina, i takt med at landet fortsetter å styrke sine fremadrettede posisjoner i regionen.

Song Zhongping, en Hong Kong-basert militær kommentator, sier til SCMP at Kina må trå varsomt, med tanke på de ekstra soldatene som har blitt utplassert av India. Han viser til at India ikke aksepterer deler av den faktiske kontroll-linjen:

– Det er mulig at de vil sette i gang et angrep for å ta tilbake regionen som inderne mener tilhører dem, sa han.

Anspent

India og Kina har vært i åpen konflikt etter sammenstøtene i Galwan-dalen i juni, som førte til at 20 indiske og et ukjent antall kinesiske soldater ble drept. Minst to voldelige sammenstøt mellom indiske og kinesiske soldater har funnet sted etter hendelsen.

Under en av disse hendelse ble det avfyrt skudd i luften, for første gang på fire tiår. Begge sidene har beskylder hverandre for å løsne skuddet, som er i strid med en langvarig avtale som har blitt signert mellom de to landene.