Stiftelsen Født Fri ble etablert etter oppfordring fra Venstre – regjeringen, som bevilget femten millioner kroner, ble ført bak lyset.

– Jeg har aldri opplevd maken. Slik kan vi rett og slett ikke ha det. Hadde vi som satt i regjering den gang fått vite om denne fremgangsmåten, så tror jeg utfallet kunne ha blitt et annet, sier Listhaug til VG .

Født Fri ble etablert høsten 2017 som en stiftelse med mål om å arbeide mot negativ sosial kontroll og likestilling på tvers av kjønn, tro og etnisitet. Men det var Venstres ide. Abid Raja og Trine Skei Grande kontaktet Shabana Rehman og tilbød henne å starte en organisasjon.

Rehman sa torsdag at hun ble invitert med av Abid Raja og daværende Venstre-leder Trine Skei Grande, sammen med samfunnsdebattant Amal Aden og filmskaper Iram Haq.

– Jeg ble oppringt av Abid Raja, som da var stortingsrepresentant. Han sa at regjeringen skulle bevilge midler til en organisasjon som skulle fremme innvandrerkvinners kamp mot sosial kontroll, og at han ville ha meg med, sa hun til VG.

Hun opprettet Født Fri, og fikk fem millioner kroner over statsbudsjettet. Til sammen har hun mottatt 15 millioner kroner. Men nå er det stopp, og det vurderes politianmeldelse.

– Det var altså Raja og Venstre som drev frem etableringen av en stiftelse og sørget for at de fikk fem millioner kroner det første året. Jeg synes det er veldig alvorlig at noe slikt har skjedd, uten at regjeringen og Stortinget ble informert om premissene, sier Listhaug, og legger til:

– Venstre ga i realiteten i all hemmelighet millioner av kroner til en stiftelse, uten å informere om at Venstre-politikere selv sto bak at stiftelsen så dagens lys.

Abid Raja avviser anklagene

– Da vi sto utenfor regjering og Frp var regjeringsparti forhandlet vi statsbudsjett sammen, og vi var selvsagt felles ansvarlig for resultatet. Slik vi nå sender krav til budsjettforhandlinger fra Frp til kvalitetssikring i departementene, gjorde nok også Frp det samme da de selv satt i regjering, sier Raja.

