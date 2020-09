annonse

Kjernefysikker Sunniva Rose sier at alle energiformer gir giftig avfall, og at mengden som kommer fra kjernekraftindustrien er svært liten.

– Den vanligste, store innvendingen jeg møter når jeg snakker om kjernekraft, er avfall. Selv de som er helt med på at kjernekraft er den største kilden vi har til «utslippsfri» energi, og generelt er positive, lander på at nei, men vi kan jo ikke ha kjernekraft, for det produserer radioaktivt avfall!, skriver hun på NRK Ytring.

Hun skriver at det som ofte nevnes er plutonium.

– Det høres nærmest ut som at du faller død om hvis du i det hele tatt er i nærheten av dette stoffet, men sånn er det faktisk ikke, skriver hun, og legger til:

– Når det gjelder plutonium så handler dødeligheten om hva som skjer hvis du puster det inn som pulver, og det er sant at hvis du gjør dette så går sannsynligheten for å få kreft betydelig opp.

Rose skriver videre at for andre dødelige stoffer er det ofte snakk om en mer direkte virkning, og hvis vi sammenlikner, gram for gram, så er faktisk en del slangegifter, cyanid og til og med koffein farligere enn plutonium.

– Jeg har selv håndtert plutonium på labben med betydelig mindre verneutstyr enn en intensivsykepleier bruker i møte med en korona-pasient. Ikke fordi jeg ikke bryr meg om kreft, men fordi plutonium ikke er farlig på den måten man kan få inntrykk av at det er, sier Rode, og tilføyer:

– Plutonium kan forresten resirkuleres og brukes som brensel igjen. Kildesortering gjelder med andre ord også for kjernekraft.

Hun påpeker også at etter seksti år med kjernekraft har det kun blitt produsert 250 000 tonn avfall, noe som tilsvarer et lagerbygg til IKEA. Det er like mye avfall som solkraftindustrien produserer på ett år.

– Hvorfor blir avfallet fra kjernekraft kronargumentet mot denne energiformen, mens fra andre energiformer er det som et lite skuldertrekk?, spør Rose.

