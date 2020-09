annonse

De har skrevet en rapport der de konkluderer med at NRK er høyrevridd. Dette har fått NRK til å reagere.

Denne oppsiktsvekkende konklusjonen har leder av Manifest Tankesmien Magnus Marsdal trukket etter en analyse av NRK-programmene Dagsnytt 18 og Politisk kvarter. Han fant ut at 70 prosent av de «nøytrale» ekspertene i NRK er personer som hører til høyresiden. Det fremkommer i rapporten «Ute av Balanse».

Knut Magnus Berge, nyhetsredaktør i NRK, er langt fra enig i kritikken som fremkommer i tankesmiens rapport. Han synes også det er problematisk at Manifest har plassert alle eksperter fra norske banker på høyresiden.

– Jeg synes det er veldig rart å ta en hel yrkesgruppe under ett, sier han til Klassekampen.

Men Marsdal avfeier kritikken, han mener at folk som steller med penger tilhører høyresiden.

– Når vi plasserer økonomiekspertene fra landets store banker og meglerhus til høyre for midten i norsk politikk, svarer Berge at «det er rart å ta en hel yrkesgruppe under ett». Men det er ikke yrkesgruppen «økonom» vi snakker om her. Det er et fåtall representanter for noen av de mektigste institusjonene på kapitaleiersiden i vårt samfunn, skriver han i Klassekampen, og har egne tanker om bankenes rolle i samfunnet:

– Det har formodningen mot seg at landets mektigste banker og meglerhus er nøytrale aktører. De har tydelige interesser knyttet til økonomisk politikk. Så gir de da også årlige kommentarer om statsbudsjettet med meninger som spenner fra høyre til sentrum/høyre. Bankene har også kommersielle særinteresser. De har, for eksempel, de fleste av NRKs seere og lyttere som motpart i kundeforhold.

Så spiller han ballen over til NRK, og stiller spørsmål.

– Tenker nyhetsredaktøren at dette er uvesentlig? Eller antar han at «ekspertene» NRK lar uttale seg i bankens navn er ubundet av interesser og uttaler seg som privatperson?